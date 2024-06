Päästjad kustutavad Ateena lähistel maastikupõlengut

Kreeka pealinna Ateena lähedal puhkes laupäeval metsatulekahju, kõrge tuleoht on veel kuues piirkonnas.

Alates päikesetõusust on üle riigi puhkenud vähemalt 40 maastikupõlengut, tuulte kiirus ületab sealjuures 27,7 meetrit sekundis, ütlesid allikad tuletõrjest.

"Praegused tingimused on üldiselt rasked ja ohtlikud," ütles tuletõrje kõneisik Vasilis Vathrakogiannis laupäeval erakorralisel pressikonverentsil.

Kuumade suvedega harjunud Kreeka on silmitsi raske maastikupõlengute hooajaga pärast riigi mõõtmiste ajaloo kõige soojemat suve ja seni varaseimat kuumalainet, mis tõstis õhutemperatuuri 44 kraadini järgi.

Tormituuled ja elektriliinid takistavad Ateena lähedal Parnitha mäel ka tuletõrje õhusõidukite kasutamist.

Tuul on kandnud suitsu Ateena kesklinna, samas kui ümbruskonna elanikele saadeti hoiatus olla põlengu tõttu valmis hädaolukorraks.

Kliimakriisi- ja tsiviilkaitseminister Vasilis Kikilias ütles laupäeva õhtul, et Parnitha põleng on kontrolli alla saadud, kuid olukord on endiselt raske.

Pärastlõunal puhkes veel üks tulekahju umbes 20 kilomeetri kaugusel Ateenast Lakka Katsari piirkonnas, samas kui kahe küla evakueerimiseni viinud põleng Kerateas saadi kontrolli alla.

Tsiviilkaitseministeeriumi andmeil on pühapäeval äärmiselt kõrge tuleoht Atika, Peloponnesose, Kreeta, Põhja- ja Lõuna-Egeuse ning Kesk-Kreeka piirkonnas.