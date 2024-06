Juuni viimane päev on soe ja kuiv

Juunikuu viimane päev on veel soe ja kuiv, kuid juulikuu algus juba märksa vesisem.

Pühapäeva öösel on pilvi vähe ja sadu oodata pole. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb 10 ja 16 kraadi vahele.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub edelast ja lõunast, Kagu-Eestis muutliku suunaga 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 18 kuni 21 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 28, rannikul kohati kuni 19 kraadi.

Õhtul on taevas selge või vähese pilvisusega ning sadu oodata pole. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kuni 26 kraadi.

Esmaspäeval pilvisus tiheneb ning mitmel pool on hoovihma ja äikest oodata. Samas on sooja 19 kuni 27, Ida-Eestis kuni 31 kraadi. Vahelduv pilvisus ja hoovihmad jätkuvad ka järgnevail päevil. Temperatuur aga langeb ehk teisipäeval on sooja keskmiselt 24, kolmapäeval vaid 18 ning neljapäeval 20 kraadi.