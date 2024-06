Ukraina riigikaitse alase ettevõtte Ukroboronpromi peadirektor Herman Smetanini rääkis, et Ukraina on alustanud kaugmaa ründedroonide massitootmist. Ukraina on puhastanud miinidest 30 000 ruutkilomeetrit maad. Poola välisminister tegi ettepaneku konfiskeerida 300 miljardit eurot külmutatud Venemaa varasid

Oluline pühapäeval, 20. juunil kell 7.47:

- Ukraina on alustanud kaugmaa ründedroonide massitootmist;

- Ukrainas on miinidest puhastatud 30 000 ruutkilomeetrit maad;

- Poola välisminister tegi ettepaneku konfiskeerida 300 miljardit eurot külmutatud Venemaa varasid;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1140 sõjaväelast.

Ukraina on alustanud kaugmaa ründedroonide massitootmist

Smetanin märkis intervjuus, et kaugmaa ründedroone kasutatakse vaenlase strateegiliste sihtmärkide tabamiseks tuhande või enama kilomeetri kaugusel, vahendas Unian.

"Oleme muutunud mittelineaarsemaks ja uuenduslikumaks. Venemaal on tohutud ressursid ja ülivõimas tööstus, mistõttu pole mõtet tema lähenemist pimesi kopeerida. Oleme sunnitud olema paindlikumad ja leidlikumad /…/ Olulise panuse andsid meie ettevõtted tihedas koostöös erafirmadega, aidates neil tootmist suurendada," ütles riigikontserni direktor.

Samas hoiatas Smetanin Venemaa alahindamise eest.

Unian on varem kirjutanud, et Türgi droon Bayraktar on kaotanud oma tõhususe ründedroonina rindel. Sõjaväeekspertide hinnangul on põhjus selles, et Venemaal on õnnestunud luua kihiline õhutõrjesüsteem. Eksperdid märkisid, et see droon oli tegelikult mõeldud kasutamiseks kas arengumaades või seal, kus puudub kihiline õhutõrje.

Ukrainas on miinidest puhastatud 30 000 ruutkilomeetrit maad

Ukraina kaitseministeeriumi keskkonnaohutuse ja miinitõrjeosakonna juhataja kolonel Ruslan Berehulia teatas, et kaitseministeeriumi spetsialistid on viimase kahe aasta jooksul puhastanud Ukrainas miinidest 30 000 ruutkilomeetrit maad – see maa-ala on võrreldav Belgia pindala suurusega.

Alates 2022. aastast on Ukrainas umbes 174 000 ruutkilomeetrit maad lõhkeainetega saastunud. Berehulia märkis, et sellest alast 144 000 ruutkilomeetrit on veel endiselt ohtlik.

2022. aasta aprillis asutas Ukraina demineerijate üksuse. 2024. aastaks olid organisatsiooniga liitunud kaitseministeeriumi ja Ukraina relvajõudude üksused, et töötada Venemaa käest vabastatud aladel.

Demineerijate üksused tegutsevad Mykolaivi, Hersoni ja Harkivi piirkonnas ning koosnevad ligi 5000 spetsialistist.

Ukraina valitsus teatas 4. aprillil, et miiniplahvatuste tagajärjel on Ukrainas hukkunud 296 tsiviilisikut ja viga saanud veel 665 inimest.

Mitmed riigid on aidanud Ukrainat demineerimistöödel ning pakkunud väljaõpet ja varustust.

USA annetas veebruaris Ukrainale üle miljoni dollari eest demineerimisvarustust.

Poola välisminister tegi ettepaneku konfiskeerida 300 miljardit eurot külmutatud Venemaa varasid

Poola välisminister Radoslaw Sikorski tegi 29. juunil ettepaneku konfiskeerida 300 miljardit külmutatud Venemaa varasid, et võita "eskalatsioonimäng" Venemaaga.

"Peame uuesti õppima, kuidas eskalatsioonimängus võidelda," ütles Sikorsky Ühendkuningriigis Ditchley Fondis peetud loengus. "Putin on need [külmutatud varad] juba maha kandnud, ta ei oota neid tagasi saada, kuid ta ei usu, et meil on ka julgust need endale võtta. Siiani on tal selles õigus olnud."

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1140 sõjaväelast

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 542 700 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 8080 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 15 524 (+19);

- suurtükisüsteemid 14 533 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1110 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 873 (+2);

- lennukid 360 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 584 (+46);

- tiibraketid 2331 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 643 (+75);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2448 (+12).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.