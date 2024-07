Lätis jõustus partnerlusseadus

Esimene paar kasutas seda võimalust kohe pärast südaööd, kui partnerlus Lätis kättesaadavaks muutus, teatas liikumine Dzivesbiedri (Elukaaslased), vahendas Läti Rahvusringhääling.

"Partnerlusseaduse kehtestamine on oluline signaal, et kõik pered Lätis on kaitstud, hinnatud ja tunnustatud. See on äärmiselt oluline inimestele, kes on riigi jaoks nähtamatuks jäänud mitte ainult igapäevaelu praktilistes küsimustes, vaid ka emotsionaalselt. See kauaoodatud hetk muudab paljude inimeste elu positiivselt," ütles liikumise Dzivesbiedri juht Kaspars Zalitis pressiteates.

Esimene samasooline paar sõlmis partnerluse notari juures 1. juulil kohe pärast südaööd, kui partnerluse reguleerimine Lätis jõustus. Need on kaks meest, kes kohtusid 2019. aasta alguses ja alustasid kooselu sama aasta lõpus, teatas Dzivesbiedri.

Seadusemuudatuste kohaselt saavad partnerluse sõlmida kaks täiskasvanut, kes ilmuvad isiklikult notari juurde ja kinnitavad, et neil on lähedane isiklik suhe, ühine majapidamine ja kavatsus selle eest hoolitseda ning teineteist toetada.

Partnerlus registreeritakse, kui isikud ei ole abielus, ei ole lähisugulased, ei ole vennad, õed, poolvennad ega poolõed ja ei ole registreerinud teist partnerlust.

Kui kohus on paari perekondlikku suhet varem tunnustanud (ja avaldus kohtule on esitatud hiljemalt 30. juuniks 2024), võivad isikud paluda kodakondsus- ja migratsiooniametil kanda selle suhte andmed rahvastikuregistrisse ning nende suhet käsitletakse notari poolt registreeritud partnerlusena.

Partnerlus ei ole samaväärne abieluga.

Partnerlus lõpeb inimese surmaga; kui kohus kuulutab ühe isiku surnuks; kui üks või mõlemad isikud abielluvad; kui mõlemad isikud teevad notarile avalduse; kohtuotsusega.

Notar võib partnerluse lõpetada ka mõlema isiku soovil juhul, kui isikute perekondlikud suhted on varem kohtuotsusega sätestatud.

Notar kannab partnerluse registreerimise või lõpetamise rahvastikuregistrisse.

Meditsiiniasutused saavad teavitada partnerit, kui tema lähedane on lõpetanud meditsiinilise ravi ja lahkunud meditsiiniasutusest, kuid ei suuda oma tervise või vanuse tõttu enda eest hoolitseda.

Partneritel on õigus nõustuda või keelduda teise partneri ravist tervikuna või ravimeetodist, kui patsient ei suuda oma tervisliku seisundi või vanuse tõttu ise ravivotsust teha.

Kui patsient ei suuda oma tahet väljendada, on partneril õigus anda nõusolek tema kaasamiseks kliinilisse uuringusse.

Avaliku teenistuja partnerile kehtivad samad huvide konflikti piirangud, mis kehtivad praegu avalike teenistujate sugulastele. Partner tuleb nimetada avaliku teenistuja deklaratsioonis.

Maksejõuetuse haldur ei saa oma ülesandeid täita, kui halduri partneril on nende suhtes isiklik või rahaline huvi.

Muudatuste kohaselt ei tule, nagu abikaasade ja lähisugulaste puhul, maksta tulumaksu partneri antud laenu eest ega täiendava pensionikapitali eest, mis tuleneb üksikisiku enda või partneri sissemaksetest erapensionifondidesse.

Maksu ei pea maksma ka partnerilt päritud vara müügist (kui see vastab seaduses toodud tingimustele ainusomandi või teatud perioodil omatud ja deklareeritud elukohana) või partnerilt saadud põllumajandusmaa müügist.

Maksu ei pea maksma ka partneri kingituste pealt.

Partneri koolituse, erialase ettevalmistuse, hariduse, meditsiinilise ravi ja tervisekindlustuse kulutused arvatakse samuti maha aastasest maksustatavast summast.

Maksusoodustus kehtib mittetöötavale puudega partnerile.

Maksusoodustused on ette nähtud ka mittetöötavale partnerile, kellel on ülalpeetav puudega alaealine laps, alla kolme aasta vanune laps või kolm või enam alla 18-aastast või alla 24-aastast last, kellest vähemalt üks on alla seitsme aasta vana ja õpib üld-, kutse-, kõrghariduses või erihariduses, või viis alla 18-aastast või alla 24-aastast last, kes õpivad üld-, kutse-, kõrghariduses või erihariduses.

Partneri poolt makstud meditsiinilised ja hariduskulud saab kanda aasta tuludeklaratsiooni lubatud kuludesse.

Sotsiaalkindlustuse, töötuskindlustuse ja pensionikindlustuse alla kuuluvad ka isikud, kelle partner töötab diplomaatilises ja konsulaarses teenistuses välismaal ning kes elavad välisriigis tema partnerina, samuti isikud, kes elavad välismaal kui Läti esindaja Eurojustis ja isikud, kes viibivad välisriigis teenistuses oleva sõduri partnerina, välja arvatud juhul, kui sõdur osaleb rahvusvahelises operatsioonis, sõjalises õppuses, manöövritel või missioonil.

Partneril on õigus saada ka pensioni, mis on välja arvutatud, kuid pole teise partneri surmani välja makstud.

Pensionisaaja surma korral antakse ellujäänud partnerile, kes on Läti vanadus-, töövõimetus-, pensioni- või eripensioni saaja, tema taotluse alusel hüvitis, mis moodustab 50 protsenti surnud partnerile määratud pensionist.