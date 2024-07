Valitsuse plaan: ettevõtluskonto kõrgem tulumaksumäär kaob

Muutus peaks kehtima hakkama uuest aastast, kui riigikogu seadusemuudatuse, mille kohaselt pole ettevõtluskonto kõrgem tulumaksumäär enam 40 protsenti, vaid 20 protsenti, heaks kiidab.

"Muudatus võiks ettevõtluskontode avamist kindlasti soodustada, kuna muudab selle kasutamise veelgi lihtsamaks ning võimaldab ka suuremate sissetulekute korral mõistlikumat maksustamist. Samuti on positiivne muudatus, mis puudutab maksustamist äriühingule teenuse osutamisel," ütles LHV digipanganduse juht Margus Holland ERR-ile.

Muutub ka ettevõtluskonto omanikult teenust ostva äriühingu maksukohustus.

Hollandi sõnul on LHV ettevõtluskonto kasutajate seas näiteks Bolti ja Wolti kullerid, kelle jaoks on see mugav alternatiiv oma ettevõtte asutamisele.

Samuti eelistavad ettevõtluskontot teenusepakkujad, kelle ettevõtluskulud on madalad – näiteks spetsialistid, kes pakuvad konsultatsioone.

Hetkel kehtiva seaduse kohaselt on kuni 25 000-eurose aastatulu puhul maksumääraks 20 protsenti, 25 000 ja 40 000 euro suuruse tulu vahemikus kehtib 40-protsendiline maksumäär.

2025. aasta jaanuarist hakkaks kuni 40 000-eurost aastatulu saavatele ettevõtluskonto omanikele kehtima ainult 20-protsendiline maksumäär.

Ettevõtluskontode kaudu tehakse ühe kuu jooksul umbes nelja miljoni euro ulatuses tehinguid. 2023. aastal laekus ettevõtluskontodelt maksutulu umbes 7,7 miljonit eurot.

Ainsa pangana pakub ettevõtluskonto teenust praegu LHV.

LHV andmetel oli ettevõtluskontode kasutajaid mai lõpu seisuga ligi 24 100 ning kontode üldarv näitab kasvutrendi. Igal kuul lisandub ligikaudu 700 ettevõtluskonto kasutajat.

"Ettevõtluskonto on eeskätt loodud selleks, et võimaldada inimestel mugavalt deklareerida eraisikute vahelisi tehinguid, kuid sellega on võimalik teenust osutada või kaupa müüa ka ettevõtetele," märkis Holland.

Riigi eesmärk on teha maksustamine algajast ettevõtjate ja äriühingute jaoks lihtsamaks. Ettevõtluskonto puhul on maksukoormus madalam, eriti uuenenud seaduse kohaselt.

"Meie hinnangul on ettevõtluskonto selgelt innovaatiline toode, teiste pankade seisukohti me täpsemalt kommenteerida ei oska," ütles LHV digipangandusjuht.