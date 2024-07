Tallinna Kesklinna riigipühaaegne parkimine tekitab segadust

Tallinna Kesklinnas parkides tuleb arvestada sellega, et riigipühal kehtib sama nädalapäeva tasu, millele riigipüha langeb. See tähendab, et riigipühal ei pea parkimise eest tasuma vaid juhul, kui see langeb pühapäevale.

Kuigi selline parkimise korraldus on kehtinud aastast 2013, tekitab see endiselt paljudes parkijates segadust.

Tallinna transpordiamet on sellele teemale ka 2020. aasta teates tähelepanu juhtinud. "Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kui parkijad ei tasu riigipühade ajal kesklinnas sõiduki parkimisel parkimistasu," seisis teates.

Segadust tekitab nii see, et ühistransport sõidab Tallinnas riigipühadel pühapäevase graafiku alusel, kui ka teiste suuremate Eesti linnade parkimiskorraldus.

Tartus on A ja B piirkonnas riigipühadel parkimine tasuta nii pühapäeval kui ka riiklikel pühadel. Ka Pärnus on riigipühadel parkimine tasuta, välja arvatud suvisel perioodil rannapiirkonnas.

Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal järelevalvet korraldava AS-i Ühisteenused projektijuhi Jaan Villi sõnul tehakse riigipühadel parkimistrahve hoopis vähem. "Statistika näitab, et riigipühadel vormistatakse mõnevõrra vähem viivistasu otsuseid kui tavalisel argipäeval, kuid arvestama peab sellega, et riigipühadel on ka liikluskoormus tavapärasest väiksem," ütles ta.

Villi sõnul on inimeste teadlikkus riigipühadel parkimise korrast aja jooksul tõusnud, kuid siiski leidub neid, kellele kehtiv kord tuleb üllatusena.

Tallinna linnavalitsuse transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul praegu teemaga tegeletud ei ole, küll aga võivad tasud tulevikus muutuda. "Me vaatame üldiselt parkimissoodustusi üle ja võib-olla selle raames muudame seda," ütles ta.

Praegu tuleb Kesklinnas ühe tunni parkimise eest välja käia 1,5 eurot. Parkimistasu maksmata jätmisel määratakse viivistasu, mis on 31 eurot ööpäevas.