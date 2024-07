Teisipäev on valdavalt kuiv, õhtul lisandub vihmapilvi

Teisipäeva päev on Eestis peamiselt sajuta, kuid õhtu poole läheb lõuna pool pilvisemaks.

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne keskööd sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja peamiselt sajuta. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 23 kraadi.

Õhtu on Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega ja kuiv, lõuna pool on pilvisem. Liivi lahe ümbruses võib hoovihma sadada. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Kolmapäeva öösel levib sajuala lõunast põhja poole. Päeva peale sadu harveneb. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Neljapäeva öö on suurema sajuta. Lääne-Eestis püsib ka päev olulise sajuta. Kagu-Eestisse jõuab vihmasadu ja levib põhja suunas. Öösel on sooja 9 kuni 14, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Reede öösel sadu Ida-Eestist taandub, merelt jõuavad uued vihmapilved ja liiguvad üle maa ida-kirde suunas. Päeva peale pilved hõrenevad.

Vihmahooge liigub üle maa ka laupäeval. Õhk on mõõdukalt soe.