Oluline teisipäeval, 2. juulil kell 15.30:

Orban kutsus rahukõneluste kiirendamiseks üles relvarahule Ukrainas

Kiievit väisav Ungari peaminister Viktor Orban kutsus pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga üles kehtestama kiire relvarahu selleks, et oleks võimalik vahendada rahukõnelusi.

"Palusin presidendil kaaluda, kas kiire relvarahu võiks kiirendada rahukõnelusi," ütles Venemaa agressioonisõja ajal Ukrainat esimest korda külastav Ungari liider ühispressikonverentsil Zelenskiga.

Orban lisas, et relvarahu, mida tema ette kujutab, oleks ajaliselt piiratud.

Zelenski Orbanile: Ukraina vajab õiglast rahu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval riiki Venemaa agressioonisõja ajal esimest korda külastavale Ungari peaministrile Viktor Orbanile, et Ukraina vajab õiglast rahu.

"Me hindame kõrgelt, et teie visiit leiab aset kohe pärast Euroopa Liidu Ungari eesistumise algust. See on selge märk meie ühistest Euroopa prioriteetidest kui tähtis on saavutada Ukrainas õiglane rahu," ütles Zelenski pressikonverentsil.

Orban on Kiievis üllatusvisiidil

Ungari peaminister Viktor Orban saabus 2. juulil üllatusvisiidile Kiievisse. Visiit toimub ajal, mil Ungari võtab üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise. Kiievi allika sõnul pole selge, kas Orban külastab Ukrainat EL-i või ainult Ungari esindajana.



Orbanit peetakse Moskva peamiseks liitlaseks EL-is. Ungari on korduvalt blokeerinud abi Ukrainale ja olnud vastu selle liitumisele NATO ja Euroopa Liiduga.

Kaks allikat Budapestis ütlesid Guardianile, et Orban kavatseb Kiievis kohtuda president Volodõmõr Zelenskiga. See on esimene kord, kui Orban reisib naaberriiki Ukrainasse pärast Venemaa täiemahulise invasiooni algust veebruaris 2022, vahendas The Kyiv Independent.

Väidetavalt on plaane kinnitanud ka Ukraina allikas. "Orban on homme siin, kui viimase hetke muudatusi ei tule," ütles Kiievi allikas esmaspäeval.

Presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak keeldus ametlikku kommentaari andmast.

Visiit toimub ajal, mil Ungari võtab üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise. See ametisse nimetamine on tekitanud poleemikat ja mõned Euroopa ametnikud on kutsunud Euroopa Ülemkogu presidenti Charles Micheli üles Ungari eesistumist peatama.

Kiievi allika sõnul pole selge, kas Orban külastab Ukrainat EL-i või ainult Ungari esindajana.

"EL-i ja Budapesti vahel on selgelt konflikt," ütles allikas.

Üks allikatest Budapestis ütles, et visiit kinnitati pärast läbirääkimisi Ukrainas elavate etniliste ungarlaste õiguste üle. "Kohtumise eeltingimus oli rahvuse õiguste küsimuse lahendamine," ütles allikas. "Viimastel nädalatel on jõutud selles kuuldavasti edukalt kokkuleppele."

Budapest on korduvalt süüdistanud Kiievit Ukraina edelaosas koondunud ungari etnilise vähemuse diskrimineerimises, mida Ukraina juhtkond eitab.

Ungari välisminister Peter Szijjarto on külastanud alates täiemahulise sõja algusest Venemaad vähemalt viis korda. Juunis käis ta ka Valgevenes, rikkudes EL-i sanktsioone.

Ukraina sõjaväeluure võitlejad hävitasid öösel Vene sidevarustust ja sõidukeid

Ukraina sõjaväeluure üksuse Ghost (kummitus) sõdurid hävitasid öise rünnaku käigus Venemaa side- ja seireseadmed ning sõidukid.

"Ühes rindelõigus põletasid kummitused maha kaks Vene okupantide baasi, hävitasid vaenlase side- ja seireseadmed, mis asusid hoone katusel, samuti kütuseveoki ja mitu okupantide kergsõidukit," öeldi avalduses.

Ukrinformi teatel võtsid Rubiži brigaadi luurajad eduka sõjalise operatsiooni tulemusel vangi mitu tosinat Vene armee sõdurit.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1280 sõjaväelast

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 545 090 (võrdlus eelmise päevaga +1280);

- tankid 8107 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 15 566 (+16);

- suurtükisüsteemid 14 655 (+56);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1114 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 874 (+0);

- lennukid 360 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 641 (+21);

- tiibraketid 2335 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 787 (+74);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2452 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.