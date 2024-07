Orban teeb üllatusvisiidi Kiievisse

Orbanit peetakse Moskva peamiseks liitlaseks EL-is. Ungari on korduvalt blokeerinud abi Ukrainale ja olnud vastu selle liitumisele NATO ja Euroopa Liiduga.

Kaks allikat Budapestis ütlesid Guardianile, et Orban kavatseb Kiievis kohtuda president Volodõmõr Zelenskiga. See on esimene kord, kui Orban reisib naaberriiki Ukrainasse alates Venemaa täiemahulise invasiooni algusest veebruaris 2022, vahendas The Kyiv Independent.

Väidetavalt on plaane kinnitanud ka Ukraina poolne allikas. "Orban on homme siin, kui viimase hetke muudatusi ei tule," ütles Kiievi allikas esmaspäeval.

Presidendi nõunik Mõhailo Podoljak keeldus ametlikku kommentaari andmast.

Visiit toimub ajal, mil Ungari võtab üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise. See ametisse nimetamine on tekitanud poleemikat ja mõned Euroopa ametnikud on kutsunud Euroopa Ülemkogu presidenti Charles Micheli üles Ungari eesistumist peatama.

Kiievi allika sõnul pole selge, kas Orban külastab Ukrainat EL-i või ainult Ungari esindajana.

" EL-i ja Budapesti vahel on selgelt konflikt," ütles allikas.

Üks allikatest Budapestis ütles, et visiit kinnitati pärast läbirääkimisi Ukrainas elavate etniliste ungarlaste õiguste üle. "Kohtumise eeltingimuseks oli rahvuse õiguste küsimuse lahendamine," ütles allikas. "Viimastel nädalatel on jõutud kokkuleppele. Nad saavad seda eduna kuulutada."

Budapest on korduvalt süüdistanud Kiievit Ukraina edelaosas koondunud ungari etnilise vähemuse diskrimineerimises, mida Ukraina juhtkond eitab.

Ungari välisminister Peter Szijjarto on külastanud Venemaad vähemalt viis korda alates täiemahulise sõja algusest. Juunis külastas ta ka Valgevenet, rikkudes EL-i sanktsioone.