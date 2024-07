Soome vee-ettevõtete objektidel on leidnud aset rida sissemurdmisi

Pirkanmaal on toimunud sissemurdmised kolmel veevarustusobjektil ja Ida-Uusimaal kahel. Politsei ei kommenteeri, kas juhtumid on omavahel seotud.

Vee-ettevõtetesse on sisse murtud erinevates kohtades Soomes juunikuu jooksul. Need asutused on kriitilise taristu objektid. Varustuskindluse keskus on juba eelmisel aastal kutsunud varustuskindluse kriitilisi ettevõtteid üles tõstma valmisoleku taset, eriti kriitilise taristu osas.

Pirkanmaal murti juunis sisse Kangasalas asuvasse veevõtukohta ning Tamperes Tesoma veetorni ja Hervannas asuvasse rõhutõstepunkti.

Lisaks Pirkanmaal toimunud sissemurdmistele on juunis vähemalt kahte Lõuna-Soome piirkonnas asuvasse veepuhastusjaama sisse murtud, teatas Turun Sanomat eelmisel nädalal.

Valmisolekeskus ei kommenteerinud, kus veepuhastusjaamad asuvad.

Ilta-Sanomate andmetel on juunis kahel järjestikusel ööl üritatud sisse murda Sipoo veetorni.

Samuti murti juunis kahel järjestikusel ööl sisse Porvoo vee Linnamäki veevõtukohta.

Pirkanmaa sissemurdmiseid uurib keskkriminaalpolitsei. Juhtiv uurija Jussi Luoto sõnul pole veel teada, kes on sissemurdmiste toimepanijad või mis on nende motiiv. "Uurime, kas neil juhtumitel on midagi ühist," lausus ta.

Luoto sõnul on sellist tüüpi sissemurdmistest teatamise lävi tänapäeval madalam kui näiteks paar aastat tagasi. "See on kindlasti tingitud valitsevast maailmasituatsioonist," märkis ta.

Muid sissemurdmisi hetkel keskkirminaalpolitsei ei uuri.

Porvoo ja Sipoo vee-ettevõtete sissemurdmiseid uurib Ida-Uusimaa politsei.

Kriminaaluurija Freddie Cederlundi sõnul murti sisse Sipoo veetorni 14. juunil. Uks parandati ja hiljem üritati uuesti sisse murda. Porvoos murti sisse veevõtukohta 8. juunil ja paari päeva pärast üritati uuesti sisse murda. "Nii Porvoos kui Sipoos olid lukud murtud, seega oli võimalik sisse pääseda," ütles ta.

Politsei ei kommenteeri, kas juhtumid on omavahel seotud või kas kahtlusaluste kohta on juba infot. Politsei ei avalikusta ka, kas taristu objektidelt on midagi varastatud või kahju tekitatud.

Tampere vee tegevjuht Petri Jokela on viimastel nädalatel toimunud sissemurdmiste tõttu mures, kuid sõnas, et juhtumid on näidanud, et asutuste turvameetmed on korras ja neile suudeti koheselt reageerida.

Jokela sõnul on veeteenistustel tugev turvakultuur ja turvalisust on tõstetud pärast Venemaa rünnakut Ukrainale paar aastat tagasi. "Kogu Soome on turvalisuse küsimustes valvsaks muudetud," lausus ta. "Kogu riigis on turvalisusse üha rohkem panustatud."