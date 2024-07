Sõja ajal on tuhanded venelased koputanud kaasmaalaste peale

Enamiku kaebuste tagajärjed saavad vähe avalikku tähelepanu. Veelgi enam, paljud kaebuse esitajaid ei ole avaliku elu tegelased, vaid tavalised venelased, kes kohtuvad anonüümsetes Telegrami kanalites.

Sõltumatu väljaanne iStories analüüsis kõige aktiivsemaid kanaleid ja intervjueeris nende liikmeid, et teada saada, kes nad on, mida nad raporteerivad ja miks nad osalevad riigi repressioonides.

Eelmise aasta lõpus postitas Moskva elanik Usman Baratov pildi kanast koos pealkirjaga: "Sulle pole mune! Tooge kuked rindelt tagasi." Tema postitus oli reaktsioon järsule munade hinnatõusule (üle 50 protsendi). Teema, mida pidi käsitlema isegi Vladimir Putin.

Kuu aja jooksul hakkasid sotsiaalmeedias ilmuma üleskutsed Baratovilt Vene kodakondsuse äravõtmiseks. Kremlimeelsed blogijad pidasid tema postitust Vene armee diskrediteerimiseks ja venelased saatsid Baratovi kohta kaebusi Venemaa uurimiskomiteele ja prokuratuurile.

Üks aktiivsemaid hääli Baratovi vastu kaebuste esitamisel oli anonüümne Telegrami kanal Otsene Tegutsemine. Kanal, mille eesmärk on väidetavalt luua avalikku pahameelt, palus järgijatel teatada Baratovist valitsusmeelsele meediale, et tagada, et ta enam ei naeraks.

Mõni päev hiljem algatati tema vastu kriminaalasi süüdistusega vihkamise või vaenu õhutamises.

Baratov on nüüd eeluurimisvangistuses olnud viis kuud. Tänu Otsesele Tegutsemisele seisab ta silmitsi kuni kuue aasta pikkuse vangistusega.

Vahemikus veebruar 2022 kuni mai 2024 esitasid kaebajad vähemalt 3500 kaebust Vene kodanike vastu ja see on ainult avalikest postitustest lähtuv minimaalne hinnang.

Kõige aktiivsemad anonüümsete kaebajate rühmad tekkisid alles täiemahulise sõja alguses. Enne seda eksisteerisid nad Venemaa sotsiaalmeedias, kus inimesed jagasid propagandistlikke ja homofoobseid meeme. Näiteks Otsene Tegutsemine tekkis grupist nimega Verejanuline, mis postitab homofoobset ja kremlimeelset sisu. Kuid sõda ja sellele järgnenud Venemaa võimude repressiivsed poliitikad oma elanikkonna vastu tõid kaasa kaebuste plahvatusliku kasvu, mis sihivad mitte ainult sõjavastaseid avaldusi, vaid ka LGBTQ+ sisu, russofoobiat, narkootikume ja muid teemasid.

Selliste pidevate kaebajate jaoks nagu Ekaterina Mizulina ja Vitali Borodin, on kaebuste esitamine muutunud visiitkaardiks. Ainult Mizulina esitas kahe aastaga 148 raportit, võttes sihikule blogijaid, ajakirjanikke, kirjastajaid, kunstnikke ja teisi sisuloojaid.

"Seadusandjad ja aktivistid, nagu tema, kohandavad oma kaebusi vastavalt hetke päevakorrale, keskendudes peamiselt avalikele tegelastele ja nende avaldustele. Nende jaoks on kaebuste esitamine viis oma töö demonstreerimiseks," ütles uurija Ilja Utehhin.

"Erinevad teenistused kasutavad paljusid saadikuid uurimiste algatamiseks," lisas Utehhin. "Kaebused on õiguskaitseorganitele mugavad, sest nad saavad viidata kodanike ja ametnike signaalidele. Näiteks võib Vene Riigiduuma saadik Vitali Milonov öelda: "Jah, ma kirjutasin prokuratuurile, aga mu valijad palusid seda teha.""

Siiski esitasid avaliku elu tegelased ainult 7,6 protsenti iStories poolt uuritud kaebustest. Sagedamini teatavad tavalised venelased oma kaasmaalastest, esitades regulaarselt suures koguses anonüümseid kaebusi.

70 protsenti iStoriese poolt tuvastatud kaebustest pärines Telegrami kanalilst Mrakoborets, millel on 5600 jälgijat. Kanal teatab tavaliselt vähemalt kolmest sotsiaalmeedia leheküljest päevas. Alates 2022. aasta veebruarist on see postitanud peaaegu 2500 tegevusüleskutset. Mrakoborets sihib peamiselt sõjavastaseid avaldusi, kuid tegeleb vahel ka russofoobia ja LGBTQ+ isikutega.

Kaebajad leiavad oma ohvreid sotsiaalmeedia saitidelt ja teistelt kaebajate Telegrami kanalitelt või mõnikord jälgijate näpunäidete kaudu, ütles Anti-Tolerant Organization kanali administraator iStories'ile. Kõik anonüümsed kaebajate Telegrami kanalid töötavad sarnaselt: nad postitavad teavet oma sihtmärkide kohta, sealhulgas kontaktteavet ja sotsiaalmeedia linke, koos kaebuste kirjutamise mallide ja juhistega. Kaebused on tavaliselt suunatud siseministeeriumile, prokuratuurile, uurimiskomiteele ja Venemaa föderaalsele tsensuuriagentuurile Roskomnadzorile.

Lisaks kaebuste esitamisele kutsuvad need Telegrami kanalid jälgijaid üles ohvreid ahistama. Selle aasta juunis kaevati inimeste üle, kes pidasid Peterburi kalmistul fotosessiooni. Kanalite administraatorid lõid spetsiaalsed vestlused, et juhendada jälgijaid, milliseid kommentaare sihtmärkide sotsiaalmeedia lehekülgedele jätta ja millistest postitustest teatada.

Jälgijad annavad sageli aru oma õnnestumistest. 2024. aasta 7. juuniks väitsid Otsese Tegutsemise liikmed, et on blokeerinud 109 lehekülge LGBTQ+ ja Ukraina sõjaga seotud teemadel, sealhulgas opositsioonimeedia saite (kuigi pole võimalik kontrollida, kas need leheküljed blokeeriti just nende kaebajate tõttu).

Nad kiitlevad ka sunnitud avalike vabanduste, vallandamiste ja väärteosüüdistuste üle, mis nende sihtmärkidele on osaks langenud.

Antropoloog Aleksandra Arhipova, kes uurib kaebusi, jagab kaebuse esitajad kolme rühma vastavalt nende motiividele: materiaalne, emotsionaalne või moraalne kasu. Arhipova sõnul on enamik kaebusi kirjutatud tavakodanike poolt, kes otsivad emotsionaalset kasu — inimesed, kes soovivad oma vastaseid kahjustada ja kasutavad õiguskaitseorganeid isiklike konfliktide lahendamiseks.

Teised usuvad, et kaebuste esitamisega toetavad nad õigeid moraalseid väärtusi.

See kirjeldus sobib enamiku anonüümsete Telegrami kanalite liikmetele. Nende rühmade liikmed ütlesid iStoriesile, et nad kirjutavad kaebusi kodanikukohustusena ja usuvad, et teevad Interneti ja Venemaa turvalisemaks ja puhtamaks. "Enamasti teatame sisust, mis rikub Venemaa seadusi; meil pole praktiliselt mingit mõju teistele sisudele. Ma kirjutan kaebusi, sest see on kasulik Vene rahvale ja riigile," ütles Anti-Tolerant Organizationi kanali administraator.

"Ma otsustasin kirjutada kaebusi peamiselt sellepärast, et Lääne ühiskond vajub aeglaselt, kuid kindlalt kogu selle LGBTQ+ kaose sügavikku," ütles üks kanali liikmetest. "Ma pean seda vastuvõetamatuks. Olen näinud, kuidas see nakkus mõjutab negatiivselt habrast mõistust, millel puudub kriitiline mõtlemine."

Sarikaebuste esitajatele ei meeldi, kui neid nimetatakse kaebajateks avaliku kriitika tõttu, mida see kaasa toob. "Ühiskond ei vaata kaebajate peale üldiselt hästi. Isegi lasteaias õpetatakse lapsi mitte kaebama," selgitas Utekhin. "Ja erinevates subkultuurides peetakse koputamist häbiväärseks. Kuid riik julgustab seda."

"Kaebuste arv sõltub otseselt ametivõimude repressiivpoliitika intensiivsusest," ütles Utehhin, kelle sõnul loovad ametivõimud kujutise vaenlasest, keda kodanikud peavad jahtima. "See kaasab kodanikke repressiivsete meetmete rakendamisse."

Samal ajal rõhutas Utehhin, et kaebuste esitamine on alati isiklik otsus.