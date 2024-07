Kolmapäev on vihmane

Kolmapäeval on ilm vihmane.

Kolmapäeva öösel Eestis pilvkate tiheneb. Lõuna-Eestist levib sajuala üle maa põhja suunas. Võib äikest olla. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Hommik on pilvine ja vihmane. Lõuna-Eestis võib äikest olla. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päev on enamasti pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, on äikeseoht. Lõuna poolt alates sajuhood harvenevad ja pilved hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 9, pärastlõunal edelatuul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja lääne-, saartel ka lõunatuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Neljapäev on Lääne-Eestis suurema sajuta ning mitmel pool näitab ennast ka päike, üle Ida-Eesti levib uus sajuala lõunast põhja. Öösel on sooja 10 kuni 15, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Reedel saabub merelt sadu ja liigub üle maa ida-kirde suunas. Pärastlõunal ilm lääne poolt alates paraneb. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 16 kuni 21 kraadi.

Sajuhoogudeta ei möödu ka nädalavahetus: laupäevased vihmapilved liiguvad üle maa päeva esimeses pooles, pühapäeval jõuavad vihmapilved saartele hommikul ja levivad päeva teises pooles üle mandri. Laupäeval on sooja mõõdukalt, pühapäeval võib jõuda Eestisse lõuna poolt soojem õhk ning Kagu-Eestis tuleb sooja enne sadu 25 kraadi ringis.