Tartu-Võru maantee ääres lummab möödujaid värvikirev lilleniit

Kuna lilleniidud on muutunud üha populaarsemaks, siis otsustati rajada ka Savernasse põld, kus kasvab ligi 20 erinevat põllulille.

"Kanepi vald pöördus, meie, Kanepi aiandi poole sooviga rajada siia midagi väga ilusat, lillelist. Siis eelmise aasta septembris külvasime siia õitsvate niidutaimede ja üheaastaste taimede segu ja selleks aastaks on see mõnusalt õide löönud," rääksi Kanepi Aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe.

"Hetkel õitsevad üheaastased. Esimese aastaga lilleniidu püsikultuurid õitsema kohe ei lähe. Hetkel õitsevad meil põhiliselt kollane karikakar, rukkilill, magun, kesalill, aga järgmisest rindest on tulemas sellised püsikultuurid, mis jäävad mitmeks aastaks," selgitas Vahtramäe.

Möödasõitjatele lillepõld meeldib. "Minu arvates on see päris tore, selline hästi ilus põld, mida nautida. Ma olen tähele pannud, et päris palju võõrast rahvast tuleb siia vaatama, fotograafid käivad siia pildistama. Ilus on," rääkis kohalik elanik Kristel.