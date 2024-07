Liitlased usuvad, et Hiina arendab Venemaa jaoks ründedroone

Hiina ettevõtted arendavad väidetavalt ründedroone, mis on sarnased Iraanis toodetud Shahed-tüüpi droonidega, et aidata Venemaad sõjas Ukraina vastu, teatas Bloomberg 2. juulil, viidates asjaga kursis olevatele Euroopa ametnikele.

Bloombergi andmetel pidasid Hiina ja Venemaa ettevõtted 2023. aastal läbirääkimisi, et arendada massiliselt toodetud Shahed-drooniga sarnast ründedrooni, ütlesid mitmed anonüümseks jäänud Euroopa ametnikud, vahendab The Kyiv Independent.

Ametnikud ütlesid, et droone ei ole veel Ukrainas kasutatud.

Kuigi Hiina püüab ametlikult säilitada neutraalset seisukohta Venemaa täiemahulises sõjas Ukraina vastu ja eitab surmava abi andmist, jätkavad Peking ja Moskva oma sidemete tugevdamist, mida rõhutas Venemaa juhi Vladimir Putini külastus Hiina kolleegi Xi Jinpingi juurde mais.

Erinevad riigid, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, on süüdistanud Hiinat pidevas Venemaa sõjamasina abistamises Ukrainas, pakkudes tööriistu, relvatehnoloogiat, satelliidipilte, pooljuhte ja muid kaheotstarbelisi tehnoloogiaid.

"Me teeme NATO-s kõik, et paljastada tõsiasi, et Hiina Rahvavabariik ei ole enam neutraalne osaline, ja hoiatame Hiinat Venemaa toetamise ohtude eest selles põhjendamatus agressioonisõjas," ütles USA suursaadik NATO juures Julianne Smith Bloomberg Televisioonile.

Bloombergile antud avalduses eitas Hiina saatkonna pressiesindaja USA-s Liu Pengyu, et Hiina pakub Venemaale surmavat abi ja nõudis Lääne riikidelt viivitamatut võitluse õhutamise ja vastasseisu provotseerimise lõpetamist.

NATO liitlased on korduvalt hoiatanud Hiinat Venemaale surmava sõjalise abi andmise eest ja kutsunud Pekingit üles kasutama oma mõju Moskva üle, et aidata sõda lõpetada.

Iraan on alates täiemahulise invasiooni algusest veebruaris 2022 tootnud Venemaale Shahed-tüüpi droone. Neid droone, mis tavaliselt kannavad lõhkeaineid, on odav masstoota, kuid suhteliselt kallis alla tulistada.