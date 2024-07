Scholz jättis oodatud reparatsioonid Poolas välja kuulutamata

Kantsler Olaf Scholzilt oodati Poolas Natsi-Saksamaa kuritegude all kannatanute kompensatsiooniplaani väljakuulutamist osana laiematest pingutustest pikka aega pingelistena püsinud suhete parandamiseks. Scholz jäi aga oodatust umbmäärasemaks.

Saksa liider ei kuulutanud välja oodatud ettepanekut, mille kohaselt makstaks rahalist kompensatsiooni elusolevatele natsikuritegude ohvritele Poolas, mis raskendab Berliini ja Varssavi jõupingutusi suhete soojendamiseks.

Riikide suhted halvenesid järsult endise Poola valitsuse ajal, mida juhtis rahvuskonservatiivne Õiguse ja Õigluse (PIS) partei.

PIS-i liidrid nõudsid Berliinilt üle triljoni euro reparatsioone. Saksamaa lükkas need nõuded tagasi, nimetades asja lõpetatuks tänu mitmetele sõjajärgsetele lepingutele.

"Saksamaa püüab ohvritele tuge pakkuda," ütles Scholz teisipäeval pressikonverentsil koos Poola peaministri Donald Tuskiga, ilma konkreetsete lubaduste või detailideta, millal sellist kompensatsiooni võib oodata.

Praegune Poola valitsus on reparatsiooninõuetest loobunud, kuid välisminister Radoslaw Sikorski kutsus Saksamaad üles leidma loomingulist lahendust, et kompenseerida Poola rahvale nende kannatusi.

Kuid esmaspäeva hilisõhtul ilmnesid märgid, et kompensatsiooni väljakuulutamine võib edasi lükkuda, kuna läbirääkimised mõlema poole vahel kestsid hiliste õhtutundideni.

"Saksa koalitsioonivalitsuse ametnikud, kes on praegu kinni keerulistes eelarveläbirääkimistes, olid mures rahaliste kohustuste suuruse pärast," ütlesid kaks Saksamaa positsiooniga kursis olevat anonüümseks jäänud isikut. "Olid ka kartused, et see võib esile kutsuda täiendavaid kompensatsiooninõudeid teistelt Natsi-Saksamaa poolt okupeeritud riikidelt, sealhulgas Kreekalt."

Ei ole selge, kas Saksa pool ei suutnud esitada konkreetset ettepanekut või kas Varssavi lükkas Saksamaa ettepaneku tagasi kui ebapiisava.

Igal juhul on kompensatsiooniplaani väljakuulutamise ebaõnnestumine alandav mõlemale juhile, kes kavatsesid visiiti kasutada, et tähistada uut, koostööaltimat peatükki riikide suhetes. See toob Tuskile ilmselt kaasa tugeva kriitika Poola parempopulistidelt, kes nõuavad Saksamaalt reparatsioone.

Lõpuks seisis ühises tegevuskavas, et mõlemad valitsused jätkavad intensiivset dialoogi meetmete üle, et toetada Saksa agressiooni ja okupatsiooni elusolevaid ohvreid.

Tusk püüdis seda positiivses valguses näidata. "Ma ei ole pettunud," ütles ta, viidates viivitusele kompensatsioonileppe saavutamisel. "Need on kõik sammud õiges suunas," ütles ta. "Tulevik näitab, kas minu ootused ja lootused on kindlatel alustel."

Opositsioonis olev PIS mõistis Saksamaa maksmata jätmise hukka.

"Scholz on kohelnud poolakaid alandavalt ja Tusk on ikka veel rahul sellega," postitas endine peaminister Beata Szydlo X-is.

Tusk on seadnud suhete parandamise Berliiniga oma püüdluste keskmesse, et tuua Poola tagasi Euroopa peavoolu. Kuid 79 aastat pärast sõda, mis tappis kuni kuus miljonit poolakat (neist pooled Poola juudid), on see teema endiselt valus.

"Ei ole sellist žesti, mis rahuldaks poolakaid, ei ole sellist rahasummat, mis korvaks kõik, mis juhtus Teise maailmasõja ajal. Ja siin ei ole ka meie vahel vaidlust," ütles Tusk.