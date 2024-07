SAPTK jäi mullu 90 000 euroga kasumisse

SAPTK-i aruandeperioodi tulud annetustest olid 518 390 eurot, mis võrreldes eelmise perioodiga suurenesid kaks protsenti. Seisuga 31. detsember 2023 oli sihtasutusel vara 860 310 eurot ning vara suurenes võrreldes aasta algusega kaheksa protsenti.

Aruandeaasta lõppes 90 468 euro suuruse positiivse tulemiga. Aasta varem oli SAPTK-i tulem 1625 euroga plussis.

Tööjõukulud olid SAPTK-il 135 909 eurot. Töötajaid oli tööajale taandatult sihtasutuses viis, aasta varem oli neid olnud seitse. Viiest töötajast üks töötas SAPTK-is töölepinguga.

SAPTK-i nõukogu otsustas mullu eraldada 2015. aastal rajatud portaali Objektiiv sihtasutusest, nii et see jätkas eraldiseisva ühinguna, MTÜ Objektiiv. Üle anti Objektiivi tegevuseks kogutud rahalised vahendid ja ka produktsiooniks kasutatav materiaalne baas. Objektiivi tegevuses sisuliselt midagi ei muutu, sest

uus ühing, mille all see tegutseb, lähtub samadest põhikirjalistest eesmärkidest, millest juhindub oma tegevuses ka SAPTK, märgitakse aruandes.

Oma tegevust jätkas ka SAPTK õiguskeskus. Aruandes seisab, et endiselt kestab terve rida koroonapiirangutega seonduvaid kohtuvaidlusi, kus SAPTK pakub juriidilist tuge. Õiguskeskusega seotud kohtuasjadest märgitakse aruandes ära Jaak Valge ja Andres Aule väärteoasi nn Smuuli bareljeefi juurde ENSV lipu heiskamise kaasuses. Samuti on õiguskeskus olnud kaasatud Varro Vooglaiu tegevusse riigikogus, seondudes mitmete oluliste eelnõude ettevalmistamise protsessiga, märgitakse aruandes.

SAPTK märgib ka, et sihtasutuse töös oli aasta jooksul tooniandvaks Elukultuuri Instituudi aktiivne tegevus, mille viljana avati uuendatud vormis ja ka toimetatud sisuga portaal Abort.ee, valmis dokumentaalne film "Õigus elule", korraldati konverents pealkirjaga "Abielu ja laste kaitse" ning valmis (koostöös TV7-

ga) saatesari "Eluküsimus".