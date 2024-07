Õiguseksperdid: USA president saaks kasutada sõjaväge mõrva sooritamiseks

Eriarvamuse esitanud ülemkohtu kohtuniku Sonia Sotomayori sõnul on president nüüd vaba kriminaalvastutusest ja saab kasutada positsiooni poliitiliste rivaalide vastu. "Annab mereväe SEAL Team 6-le käsu mõrvata poliitiline rivaal? Immuunne!" kirjutas ta.

Selline väljavaade võib tunduda äärmiselt erakordne ja väheusutav, kuid mitmed USA põhiseaduse õiguseksperdid ütlevad, et tal on õigus: kohtu otsus asjas Trump vs Ameerika Ühendriigid tõepoolest näib andvat immuunsuse hüpoteetilisele presidendile, kes käsib sõjaväel mõrv sooritada, kuigi presidendil võib olla raske leida kedagi, kes täidaks sellise käsu.

Õigusteadlased ütlesid, et probleem on selles, et otsus andis täieliku immuunsuse mistahes toimingutele, mida president teeb, kasutades põhiseaduse poolt ametikohale antud peamisi volitusi. Üks selline on sõjaväe juhtimise volitus.

"Ülemkohtu otsuse sõnastus näib viitavat, et kuna see on presidendi üks põhifunktsioone, on olemas täielik immuunsus kriminaalvastutuse eest," ütles Cheryl Bader, Fordhami ülikooli kriminaalõiguse professor ja endine föderaalprokurör. "Kui Trump, ülemjuhatajana, käsiks oma vägedel kedagi mõrvata või riigipööret korraldada, siis see paistab kuuluvat kohtu otsuse täieliku immuunsuse sätte alla."

Hüpoteetiline stsenaarium, kus president saadab sõjaväe poliitilist vastast mõrvama, on varemgi üles tõusnud — sealhulgas madalama astme kohtuprotsessil Trumpi puutumatuse üle ja ülemkohtu enda suulistes aruteludes. Seda tõstatati absurdsusena, et illustreerida, et Trumpi puutumatusteooria kõige ulatuslikum versioon ei saa olla reaalne. Kui kohtunik Samuel Alito arutelude ajal stsenaariumile vihjas, puhkes kohtusaalis naer.

Seetõttu tekitas peakohtunik John Robertsi juhitud esmaspäevane enamusotsus kohe muret mõnede ekspertide seas, kuna see ei püüdnud otseselt äärmuslikke näiteid kõrvale jätta. Roberts käsitles seda teemat vaid kaudselt.

Roberts süüdistas Sotomayori ja teisi eriarvamusel olevaid kohtunikke hirmutamistaktikas.

Northwesterni ülikooli õigusteaduse professor Martin Redish väitis, et Roberts keskendus liiga kitsalt presidendi tegutsemisvabaduse olulisusele, mitte ei arvestanud ainulaadset ohtu, mis tuleneb täidesaatva võimu kontrollist sõjaväe üle.

"Täidesaatev võim on ainus haru, mis võib kujuteldavalt muutuda türanniaks," ütles Redish. "Mulle ei meeldi ka olukorrad, kus kongress sekkub presidendi võimu, kuid anda neile vabad käed kuritegude toimepanemiseks?"

Harvardi õigusteaduse professor Richard Fallon väitis, et otsus ei jäta presidendivõimu täiesti kontrollimatuks. Ebaseaduslikku presidendi käitumist saab siiski takistada või lahti harutada põhiseaduse teiste osade poolt — näiteks kui president vangistab ebaseaduslikult poliitilise vastase, on see isik õigustatud saama kohtu korralduse vabanemiseks.

Kuid presidendi tellitud mõrva erakordne stsenaarium oleks erinev, tunnistas Fallon. Seda ei saa pärast fakti tagasi pöörata. "Ainus asi, mida seadus saab teha, on kehtestada kriminaalkaristus," ütles ta — kuid president oleks immuunne.

Suurim väljakutse presidendile mõrva tellimisel oleks leida sõjaväelasi, kes oleksid valmis käsku täitma, selgitasid õiguseksperdid. Kuigi presidendil endal oleks immuunsuse kaitse, saaks teistele asjaosalistele süüdistuse esitada, sest ülemkohtu otsus ei muuda konkreetset tegu seaduslikuks.

Pennsylvania ülikooli riikliku julgeoleku õiguse professor Claire Finkelsteini sõnul võivad sellise käsu saajad sattuda sõjakohtu alla nii käsu täitmise kui ka selle täitmata jätmise eest. President, kes seadustest ei hooli, võiks sellest probleemist mööda hiilida, lubades armuandmist kõigile, kes täidavad tema käsud.

Finkelstein hoiatas, et selline nõiaring looks ohtliku segaduse sõjaväe juhtimisahelas, õõnestades selle vajalikku distsipliini ja korda.

Mitmed praegused ja endised sõjaväeametnikud paistsid sellega nõustuvat.

"Iga olukorda tuleb hinnata selle konkreetse väärtuse järgi," ütles kindralmajor Pat Ryder. "Kui olete sõjaväe juht, on teil kasu konsulteerimisest nõustajate või poliitikakujundajatega, kas käsk või otsus on seaduslik, eetiline või moraalne. See ei muutu."

Anonüümseks jäänud endine kõrgem kaitseministeeriumi ametnik ütles samas, et sõjavägi ei täida ebaseaduslikke korraldusi. "Ei ole tähtis, kellelt see tuleb."

Kui presidendi põhiseaduslikud volitused — ja nendele garanteeritud täielik immuunsus — ulatuvad kaugemale sõjaväest ja selle võimalikust ärakasutamisest, hoiatas Finkelstein. "Pinged presidendi ja personali vahel võivad levida kogu täitevvõimu harusse ja eriti justiitsministeeriumisse, luues olukorra, kus me tõesti laskume kaosesse."

Redishi jaoks tundub väljavaade sama ähvardav. "Ma ei suuda ette kujutada paremat kutset türanniale kui ülemkohus just andis," ütles ta. "See on peaaegu nagu nad oleksid saatnud välja ametliku kutse, teate küll – ülikond ja lips kohustuslikud."