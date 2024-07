Ühiskonnauuringute Instituut jäi mullu 33 000 euroga kahjumisse

Annetusi ja toetusi kogus Ühiskonnauuringute Instituut mullu 190 000 euro eest, mida on 10 000 euro võrra vähem kui aasta varem. Tööjõukulud olid sihtasutusel samad, mis aasta varem ehk pea 23 000 eurot. Küll olid suuremad projektide kulud, mis tähendas, et Ühiskonna Instituut jäi 33 456 euroga kahjumisse.

2023. aastal jätkas Ühiskonnauuringute Instituut koostöös uuringufirmaga Norstat Eesti iganädalast erakondliku eelistuse küsitluse tegemist. Lisaks viib Ühiskonnauuringute Instituut läbi tuntuse uuringut, millega hinnatakse Eesti ning ka mõne välismaise poliitiku või avaliku elu tegelase tuntust ja meeldivust.

Lisaks viidi aasta jooksul erinevatel teemadel pea paarkümmend avaliku arvamuse küsitlust.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda, mille eesmärgiks on selgitada ja kajastada Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult olulistel teemadel. Instituudi sihiks on teostada regulaarselt representatiivseid avaliku arvamuse uuringuid.

Küsitlusi viiakse läbi koostöös uuringufirmaga Norstat Eesti.

Ühiskonnauuringute Instituudi tegevuses osalevad kaastöötajad vabatahtlikult ning seda finantseerivad eraisikud.