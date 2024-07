Neljapäeva esimene pool on valdavalt sajuta, õhtul on vihmasem

Neljapäeval on Lääne-Eestis vihma harva, ida poole jõuab pärastlõunaks uus sadu.

Neljapäeva öösel on nii selgemat taevast kui ka pilvelaamu. Vihmahooge on üksikuis paigus ja mõnel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 5, rannikul kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Hommik on suurema sajuta. Üksik vihmarabin siiski välistatud pole. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ja mandri läänerannikul on puhanguid 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 17 kraadi.

Ennelõunal on üksikuid hoovihmasid. Pärast keskpäeva jõuab Kagu-Eestisse sajuala, liigub edasi põhja poole ja jõuab õhtuks Virumaale. Sajupilvede lääneserv laieneb Viljandi-Paide jooneni. Tuul puhub lõunakaarest 4 kuni 10, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, pärastlõunal tõmbub tagasi. Õhusooja 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul sajab Eesti idaservas vihma, lääne pool on üksikuid vihmahooge. Tuul on sisemaal nõrk, saartel mõõdukas. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Reede ja laupäev on üsna sarnased – üks sadu läheb, teine tuleb, pärastlõunal ilm paraneb. Lõõtsub tugev edelatuul. Öö on 10 kraadi ümber ja veidi üle, päeval on vihmahoogudes vaid 16 kuni 17 kraadi, kui vihm möödas, siis tõuseb 20 kraadi lähedale.

Pühapäeval jõuab üürikeseks palavus – lääne pool on õhusooja pisut alla 25, ida pool tõuseb 30 kraadi piirile. Niiskust tuleb ka lisaks ja tingimused on soodsad ägedatele äikesevihmadele.

Kui uuel nädalal suudab kõrgrõhuala end kehtestada, siis peaks päikest enam ja sadusid vähem olema.