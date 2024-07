Viidik: minuga erakonnast väljaviskamisest ei räägitud

Teisipäeval toimunud juhatuse koosolekul arvas Reformierakonna juhatus Hiiumaa piirkonna ettepanekul erakonnast välja Hiiumaa vallavolikogu liikme, endise vallavolikogu esimehe ja kunagise riigikogu liikme Aivar Viidiku.

Selleks, et mõista Viidiku Reformierakonnast välja viskamise tagamaid, tuleb heita pilk ajas tagasi, täpsemalt selle aasta kevadesse, kui Hiiumaa vallavalitsus Viidiku Kärdla osavalla vanema kohalt lahti lasi.

"Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juhatus otsustas tagaselja mind Kärdla osavalla juhi kohalt tagandada. Minuga oli sellel teemal null suhtlust. Selline stiil on minu jaoks täiesti ebanormaalne," kommenteeris Viidik ERR-ile.

Hiiu Lehes kirjutas oravapartei Hiiumaa piirkonna juht Evelin Lehtsaar, et vallavalitsusel oli Viidikuga keeruline koostööd teha. Viidik ütles, et tema meeskonda selline otsus üllatas.

"Suhtlesin oma meeskonna liikmetega tol hetkel kui see ametist vabastamise otsus tuli ja nemad ütlesid, et lugesid seda kohalikust lehest ja ei usu oma silmi. Meie koostöö oli väga hea."

Evelin Lehtsaare rääkis ka nüüd ERR-ile, et koostöövõimetus ja kehv suhtlus erakonnakaaslastega said Viidikule saatuslikuks. Sama väitsid ka teised allikad erakonnas. Lehtsaar lisas, et piirkonna juhatus oli Viidikule selgituste andmiseks võimaluse andnud, kuid sellele pakkumisele Viidik enam ei vastanud.

Peale osavalla vanema kohalt taandamist suundus Viidik tagasi vallavolikokku, kuid ei liitunud Reformierakonna fraktsiooniga. Seejärel jäi Reformierakonnal volikogusse vaid kaks liiget ning see kaotas õiguse fraktsioonina tegutseda ning osaleda volikogu eestseisuse töös.

Viidiku enda sõnul ei kutsutud teda fraktsiooni koosolekutele ning tema pärimistele tuleviku osas vastust ei antud.

Hiiumaa vallavalitsus esitas aprillis Viidiku kohta ka kuriteoteate, sest endine osavalla vanem tankis kahel korral osavalla kütusekaardiga isiklikku sõiduautot. Viidiku sõnul kasutas ta kütusekaarti isikliku sõiduki tankimiseks küll, kuid ainult tööülesannete tarbeks.

Küsimusele, mis etapis uurimine on, vastas Viidik, et ei tea, kuid tema südametunnistus on puhas. "Mina olen oma sõna öelnud, et ei teadnud täpselt seda regulatsiooni. Kahel korral kasutasin kaarti töösõitudeks ja topeltkulusid ei deklareerinud. Kõik inimesed eksivad ja palusin saata valla raamatupidamisel mulle ka tagasimaksuarve."

13. mail kirjutas Reformierakond Hiiumaal oma Facebooki seinal, et esitavad juhatusele ettepaneku Viidik erakonnast välja arvata. Viidiku sõnul ei teadnud ta sellest kavatsusest enne selle avalikustamist mitte midagi ning läbirääkimisvõimalusi ei pakkunud talle piirkonna juhatus ega ka erakonna juhatus.

Teisipäeval toimunud juhatuse koosoleku järel ütles Kristen Michal Vikerraadio saates, et arvasid koosolekul Aivar Viidiku erakonnast välja.

Aivar Viidik kavatseb jätkata tööd Hiiumaa vallavolikogus. Ühtlasi on ta riigikogu mandaadi järjekorras ja saanud enda sõnul kutse liituda ka ühelt teiselt parteilt, mille nime Viidik veel avaldada ei soovinud.