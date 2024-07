Laelatu puisniidu pinnase kordategemine algab ilmselt suve teisel poolel

Keskkonnaamet tellis Laelatus eramaal puisniidu taastamise, kuid selle käigus sõitis töö tegija rasketehnikaga möödunud talvel pinnasesse suured roopad. Roopad on siiani silumata. Lääneranna vallas elava botaanikuharidusega Marje Loide sõnul on oht, et kahjustatud kohas hakkavad kasvama puisniidu sellele osale iseloomulike taimede asemel muud liigid.

"Kui on vaba pind, konkurentsivaba koht, siis hakkavad paljunema need, kellel on kiire seemnete levik. Kellel on need langevarjuga seemned, ütleme korvõielised – võilill ja ohakas, ja lähikonnas on kindlasti ka koertubakat mõnda liiki. Eelise saavad siis kiirekasvulised ja üheaastased taimed," rääkis Loide.

Keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja Gunnar Sein ütles, et roobaste silumisega on plaanis alustada Laelatus suve teisel poolel. Tema sõnul ei saanud talve lõpus ja kevadel pehmele pinnasele roopaid siluma minna ja seejärel tuli oodata linnurahu tõttu.

"Igasugune taoline taastamistegevus ja toimetamine on seotud meil väga tugevalt linnurahuga. Selleks, et neid roopaid likvideerida, tuleb sinna uuesti rasketehnikaga peale sõita. Tõeäoliselt on neid kõige otstarbekam siluda ekskavaatoriga. Selleks on kõige mõistlikum aeg siis, kui hein on tehtud, kui me nende rööbaste silumisega ei sõtku puisniidul niidetavat heina maha, pinnas on kuiv ja see aeg on nüüd suve teine pool," rääkis Sein.

Sein ütles veel, et kiire kasvu ja tõhusa seemnete levikuga niinimetatud pioneerliike tuleks paljastunud pinnasega alale ka siis, kui roopaid oleks silutud varem.

"Suures pildis ja mitme aasta peale tervikuna mõeldes ei saa nad võimust ja see looduslik keskkond ja see looduslik põhielupaigatüüp lõpuks jääb ikkagi sinna domineerima ja domineerib need ruderaalid välja."

Keskkonnaameti menetlus juhtunu asjaolude selgitamiseks on endiselt pooleli. Laelatu puisniidul on üks liigirikkamaid taimekooslusi maailmas.