Riigikohtu hinnangul on üldhooldusteenuse tagamine mitte riigi, vaid omavalitsuste ülesanne. Seega tuleb omavalitsustel teenust ka rahastada. Küll aga on riigikohus seisukohal, et põhjendatud juhtudel on võimalik omavalitsustel nõuda üldhooldusteenuse korraldamiseks riigilt lisaraha halduskohtu kaudu. Jane Saluorg