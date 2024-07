Nädalavahetus tuleb heitliku ilmaga

Pärast keskööd Lääne-Eestist pilvisus tiheneb, vihmasadu liigub saartelt mandrile ning on äikeseoht. Edela- ja lõunatuul tugevneb, puhudes kiirusega 5 kuni 12, rannikul iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Tuul puhub edelast ja lõunast 5 kuni 12, rannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päeval on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on ikka äikest. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Tuul puhub edelast ja läänest 6 kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on päeval 17 kuni 20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.

Õhtuks on pilvisus juba enamasti vähene ning ilm sajuta. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 16 ja 20 kraadi vahele.

Pühapäev tuleb üpriski heitliku ilmaga. Tuul on iiliti tugev, taevas pilves, sajab vihma ja tuleb äikest. Pärastlõunal Lääne-Eestist alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab.

Uus nädal algab märksa rahulikumalt. Pilvisus hõreneb ning hoovihma on oodata vaid esmaspäeval ja teisipäeval. Sooja on järgnevail päevil keskmiselt 22-23 kraadi.