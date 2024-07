Pühapäeval liiguvad üle Eesti hoovihmad ja äike

Pühapäeva öö on vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta. Lõuna- ja kagutuul tugevneb, puhudes 5 kuni 12, pärast keskööd saartel ja rannikul iiliti 18 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 12 kuni 18 kraadi.

Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad saartelt mandrile, on ka äikest. Lääne-Eesti on seega sajune, Ida- Eesti aga vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub endiselt lõuna- ja kagutuul ning õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 20 kraadi.

Hoovihma ja äikest jagub ka päevasesse aega ja kohati on sadu tugev. Pärastlõunal lääne pool pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände ning õhutemperatuur on 18 kuni 24, Kagu-Eestis enne sadu kuni 29 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis juba kuivem ilm, Ida-Eestis sajab veel aga mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Edela- ja läänetuul õhtuks pisut nõrgeneb, kuid äikese ajal võib endiselt olla tugevamaid puhanguid. Sooja on kuni 19 kraadi.

Uue nädala algusesse jagub veel hoovihmasid, kuid seda vaid paiguti, esmaspäeva öösel on sooja 8 kuni 16, päeval 17 kuni 23 kraadi. Ka teisipäeva ööl võib mõnel pool hoovihma sadada, kohati ka päeval ning õhusoe püsib sarnane esmaspäevaga.

Kui prognoos paika peab, tuleb kolmapäev sajuta ja õhutemperatuur on tõusuteel – kolmapäeva päeval on sooja keskmiselt 23, neljapäeval 25 kraadi. Neljapäeva õhtul võib saartel ja mandri lääneosas tulla hoovihma.