Iraani sõjalaev vajus sadamas ümber

Iraani laevastiku hävitaja Sahand oli Hormuzi väina lähedal asuvas Bandar Abbasi lõunasadamas, kui see ümber läks, teatasid riiklikud meediaväljaanded.

"Sahandit remonditi kai ääres, kui see kaotas vee sissetungi tõttu tasakaalu. Õnneks taastatakse laeva tasakaal kiiresti," ütles ametlik uudisteagentuur IRNA.

Sahand, mis on nimetatud Põhja-Iraani mäe järgi, ehitati kuue aastaga ja lasti Pärsia lahte 2018. aasta detsembris. 1300-tonnine laev on varustatud maa-maa ja maa-õhk tüüpi rakettidega, õhutõrjepatareidega ning keerukate radarite ja radaritõrjevõimekusega.

Selle ümberminek on Iraani mereväe viimane ebaõnnestumine. 2018. aasta jaanuaris vajus Kaspia meres pärast lainemurdjasse sõitmist põhja mereväe hävitaja Damavand. 2021. aasta juunis vajus Omaani lahe piirkonnas pärast süttimist põhja Iraani suurim mereväe laev Kharg.

Kuigi kohalik meedia kirjeldas juhtumit õnnetusena, arvavad mõned analüütikud, et see võib olla Iisraeli küberrünnaku tagajärg.

Vihavaen Iisraeli ja Iraani vahel on intensiivistunud pärast seda, kui Iisrael kuulutas oktoobris Hamasile sõja, mis viis Iisraeli õhurünnakuni Iraani konsulaadile Damaskuses ja mitmete raketirünnakuteni Teherani poolt.

Iisraeli julgeolekuekspert Ronen Solomon ütles The Telegraphile, et laeva süsteem on haavatav häkkimisele, kuna seda juhitakse kaugjuhtimisseadmetega. "Me teame seda, sest Iraan arendas 2021. aastal välja küberrünnaku lääne kaubalaevade vastu, sealhulgas Briti laevade vastu, kasutades sama kontseptsiooni."

Väidetavalt korraldas Iisrael 2020. aastal küberrünnaku Iraani Shahid Rajaee sadamas, mis põhjustas sadamas kaose ja häiris tööd mitmeks päevaks.