Teisipäeval on nii päikest kui ka sajuhooge

Teisipäev on mitmel pool päikeseline, Põhja-Eestis on sajuhooge ja äikest.

Teisipäeva öösel on pilvi hõredalt ja suuremat sadu ei tule, aga tekib udu. Tuul puhub lääne-, pärast keskööd lõunakaarest 2 kuni 5, rannikul 8 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi, mis olulist sadu ei anna. Ida- ja lõuna pool on taevas selgem. Puhub lõuna- ja edelatuul 2 kuni 7, rannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 18 kraadi.

Päeval on nii päikest kui ka arenevaid pilverünki. Kohati sajab hoovihma, suurem on tõenäosus Eesti põhjaosas ja äikest võib ka olla. Lõuna pool on saju tõenäosus väiksem. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde, puhudes 3 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kuni 24 kraadi, rannikul veidi vähem.

Õhtul võib veel Virumaal üksik pilverünk üürikese vihmahoo anda. Suurem osa Eestist on selgeks tõmbuva taevaga ja sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, põhjarannikul on puhanguid 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Kolmapäev tuleb päikeseline, õhusooja on 25 kraadi ümber. Neljapäev jätkub südasuviselt, õhusoe kerkib kuni 29 kraadini. Mandri-Eestis on veel päikeseline, saartele jõuavad pärastlõunal äikesevihmapilved, õhtuks tüürivad need üle Väinamere.

Reede tuleb hoovihma ja äikesega.