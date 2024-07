Ukraina droonid ründasid naftabaasi ja alajaama Volgogradi oblastis

"Täna öösel, 9. juulil, tõrjusid õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise üksused droonirünnaku Volgogradi oblastis. Droonide rusude kukkumise tagajärjel tekkisid tulekahjud Frolovo alajaamas ja Doni äärse Kalatši naftabaasis. Tulekahju alajaamas likvideeriti kiiresti ja energiavarustus ei katkenud," ütles Botšarov piirkonna administratsiooni Telegrami kanalis.

Ta lisas, et naftabaasi tulekahju juures töötavad piirkonna tuletõrjeteenistuse ja hädaolukordade ministeeriumi (MCHS) jõud, ning elamutele ohtu ei ole.

Piirkonna MCHS pressiteenistus teatas, et Doni äärse Kalatši linnas toimub eranaftabaasi territooriumil bensiinimahutite põleng. "Ohvreid ega vigastatauid ei ole," seisab teates

Venemaa rünnakutes on Ukrainas hukkunud 41 inimest, vigastatuid 149

Venemaa alustas 8. juuli hommikul massilist raketirünnakut Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, tappes vähemalt 41 tsiviilisikut ja vigastades 149 inimest.

"Õhurünnak tabas Kiievit, Dniprot, Krõvõi Rihi, Slovjanskit, Pokrovskit ja Kramatorskit, kahjustades 50 tsiviilobjekti, sealhulgas elamuid, ärikeskust ja kahte meditsiiniasutust," teatas riiklik päästeteenistus.

Praeguseks on Kiievis registreeritud vähemalt 27 hukkunut, sealhulgas kolm last. Pealinnas sai vigastada veel 82 inimest, teatas Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Serhi Popko. Kiievi oblastis sai vigastada veel kaks inimest.

Dnipropetrovski oblastis, kus asuvad Dnipro ja Krõvõi Rih, hukkus 11 inimest ja vigastada sai 62 inimest, teatas riiklik päästeteenistus.

Kolm inimest hukkus ja kolm said vigastada 8. juuli hommikul toimunud Venemaa rünnakus Donetski oblasti linnas Pokrovskis, teatas riiklik päästeteenistus.

Kiievis oli hommikul kuulda rohkem kui kümmet plahvatust, teatasid kohapeal viibinud Kyiv Independenti ajakirjanikud. Õhutõrje oli pealinna eeslinnades aktiivne, ütles linnapea Vitali Klõtško.

Rünnaku tagajärjel langes raketirususid Solomianski, Dniprovskõi, Holosiivskõi, Desnianskõi, Darnõtskõi ja Ševtšenkõvskõi rajoonidesse, teatas linnavalitsus. Hooneid kahjustati kogu linnas ning Desnianskõi ja Dniprovskõi rajoonides puhkesid tulekahjud.

Rünnakus sai pihta ka Ukraina suurim laste meditsiinikeskus – Ohmatdõti lastehaigla.

Elumaja sai pihta ka Ševtšenkõvskõi rajoonis, kahjustades selle sissepääse ja hävitades ühe neist, ütles Klõtško. "Päästjad püüavad rusude alla jäänud inimesi päästa," lisas ta.

Hävitati ka kolm DTEK-i, Ukraina suurima eraenergiakompanii, hallatavat transformaatorijaama, teatas ettevõte. Ettevõtte esindaja ütles Kyiv Independentile, et peale transformaatorijaamade muud energiarajatised kahjustada ei saanud.

Vähemalt kolm projektiili tabasid ala Lukianivska metroojaama lähedal, sealhulgas üks, mis tabas Ohmatdõti haiglat, ütles üks tunnistaja Kyiv Independentile. Üks sissepääs suleti teel oleva prahi ja klaasikildude tõttu.

23-aastane müüja metroojaamas Vadõm Truš, ütles Kyiv Independentile, et 30-40 inimest peitus rünnakute ajal maa all. "Tavaliselt me tööl olles varjendisse ei lähe, aga seekord otsustasime minna. Sest kuulsime linnas plahvatusi. Umbes viis, kümme minutit hiljem toimus kolm tabamust," ütles ta.

Hiljem päeval tabas Kiievit teinegi rünnak, mille käigus sai tabamuse Isida sünnitushaigla, tappes seitse inimest ja vigastades kolme, teatas riiklik päästeteenistus.

Rünnakud toimusid päev enne NATO tippkohtumist Washingtonis, kus Ukraina loodab saada pikaajalisi abilubadusi liitlastelt.

"Kogu maailm peab kasutama kogu oma otsustavust, et lõpuks Venemaa rünnakud lõpetada," ütles Zelenski X-is. "Tapmine on see, mida (Vladimir) Putin toob. Ainult koos saame tuua tõelise rahu ja turvalisuse."

8. juuli rünnak oli viimaste kuude kõige surmavam, ohvrite arv on võrreldav talvel toimunud massirünnakutega. Kevadel korraldasid Vene väed mitu suuremahulist rünnakut, kuid need olid suunatud peamiselt energiataristule.