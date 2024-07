Ilm läheb soojemaks

Kolmapäev on sajuta ja õhutemperatuur tõuseb kohati 27 kraadini.

Kolmapäeva öösel sadu oodata pole ja mõnel pool tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, põhjarannikul läänekaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on valdavalt selge taevaga ja kuiv. Muutliku suunaga tuul puhub kuni 7 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 17 kraadi.

Päev pilvkattesse muutusi ei too ja ilm püsib ilus ja kuiv. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, põhjarannikul briisituul kuni 10 meetrit sekundis, saartel aga tugevneb idakaare tuul, puhudes iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 27, rannikul kuni 20 kraadi.

Ka õhtu on valdavalt selge taevaga ja vaid lõuna pool võib esineda üksikuid pilverünki. Tuul puhub idakaarest 3 kuni 9, iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 25 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab saartel kohati hoovihma ja võib olla äikest, seda ka ennelõunal. Pärastlõunal saab aga vihma ja äikest ka mandri lääneosa. Kohati on sadu tugev ja ka kagutuul tugevneb. Sooja on öösel 13 kuni 19, päeval 25 kuni 30, saarte rannikul 20 kraadi ümber.

Reede tuleb vihmane nii öösel kui ka päeval. Mandril sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja sadu on tugev. Pärastlõunal pilved ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Öösel on sooja keskmiselt 17, päeval 24 kraadi.

Laupäev peaks tulema vahelduseks kuivem, vaid kohatiste hoovihmadega ja soe.

Pühapäev on aga taas vesisem – öösel laieneb hoovihm saartelt mandrile ning päev tuleb vihmane ja äikeseline.