USA ja liitlased annavad Ukrainale neli Patrioti

USA, Saksamaa, Rumeenia ja Holland kinnitasid teisipäeval Washingtonis NATO 75. aastapäeva tippkohtumisel tehtud avalduses, et annavad Ukrainale kokku neli õhutõrjesüsteemi Patriot.

President Joe Biden ütles, et ajalooline annetus, mis hõlmab uut USA Patrioti süsteemi, on osa NATO jõupingutustest kaitsta Ukrainat Venemaa õhurünnakute eest.

Saksamaa, Rumeenia ja Holland olid juba varem teatanud Patrioti saatmisest. Itaalia pakub omalt poolt eraldi raketisüsteemi.

"Täna anname teada, et pakume Ukrainale ühiselt täiendavaid strateegilisi õhutõrjesüsteeme, sealhulgas Ühendriikide, Saksamaa ja Rumeenia annetatud Patrioti patareid, Hollandi eestvõttel koos teiste partneritega hangitud Patrioti võtmekomponendid ning Itaalia SAMP-T süsteemi. Need viis strateegilist õhutõrjesüsteemi aitavad kaitsta Ukraina linnu, tsiviilelanikke ja sõdureid," seisis avalduses.

Märgitakse, et liitlased töötavad selle nimel, et veel tänavu teatada täiendavate strateegiliste õhutõrjesüsteemide tarnimisest Ukrainasse. Lähikuudel kavatsevad USA ja partnerid varustada Ukrainat kümnete taktikaliste süsteemide, sealhulgas NASAMS-ite, HAWK-ide, IRIS T-de ja Geparditega.

Valge Maja veebilehele postitatud avalduse olid allkirjastanud USA president Joe Biden, Hollandi peaminister Dick Schoof, Saksa liidukantsler Olaf Scholzi, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, Rumeenia presidendi Klaus Iohannis ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Kiievis lõppesid Venemaa raketirünnaku järgsed päästetööd

Ukraina riiklik päästeteenistus teatas 10. juuli hommikul, et seoses Venemaa massiivse raketirünnakuga 8. juulil on otsingu- ja päästeoperatsioonid Kiievis lõppenud.

Venemaa väed korraldasid 8. juulil raketirünnaku pealinnale, tappes 33 inimest ja vigastades 121. Üks Venemaa rakett tabas otse Ohmatdõti lastehaiglat.

"Need on olnud traagilised, pingelised ja kurnavad päevad," teatas riiklik päästeteenistus Telegramis. "Päästjad ja kümned seadmed on pidevalt rususid eemaldanud, püüdes päästa igat elu."

Kokku päästsid hädaabitöötajad rünnaku järel 11 inimest.

33 hukkunu hulgas oli viis last. Vigastatute seas oli ka kümme last.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 554 510 (võrdlus eelmise päevaga +1100);

- tankid 8180 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 15 715 (+11);

- suurtükisüsteemid 15 051 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1115 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 883 (+3);

- lennukid 361 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 973 (+51);

- tiibraketid 2389 (+36);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 20 269 (+57);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2531 (+15).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.