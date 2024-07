Pariisi prokuratuur algatas Marine Le Peni suhtes uurimise

Le Peni advokaadid teatasid, et nad kavatsevad uurimise vaidlustada, kuna 2022. aasta kampaaniaaruanded auditeeriti ja kinnitati ametlikult eelmisel aastal, kirjutas The Times.

Septembris peab Le Pen koos 24 teise süüdistatavaga Pariisis kohtus vastama süüdistustele, mille kohaselt nad kasutasid miljoneid eurosid Euroopa Parlamendi vahendeid oma partei tegevuse rahastamiseks Prantsusmaal.

Le Pen, kes andis eelmisel aastal partei igapäevase juhtimise üle oma 28-aastasele mantlipärijale Jordan Bardellale, eitab kõiki süüdistusi ja peab neid poliitiliselt motiveerituks.

Rahvuslik Liikumine võitis äsja valimistel 54 uut parlamendikohta, kokku 143, mis jääb tunduvalt alla valitsuse moodustamiseks vajalikule 289 kohale. Teisipäeval vallandati ametist Rahvusliku Liikumise Euroopa Parlamendi liige Gilles Penelle, kes korraldas parlamendikampaaniat ja kandidaatide valikut.

Bardella tunnistas, et ei kulutanud piisavalt aega ringkondades uute kandidaatide toetamiseks.

Erakond jäi võidust ilma vasakpoolsete parteide liidu Uus Rahvarinne ja ja Macroni koalitsiooni Koos taktikalise pakti tõttu. Kehva tulemuse põhjus oli ka paljude kandidaatide ebakompetentsus või süüdistused rassismis ja antisemitismis.

Le Pen ütles, et vigadest tuleb õppida. Esimest tagasilööki kogenud Bardella lubas võtta osa vastutusest endale.

"Me ei saa niimoodi jätkata. Meie kandidaatide usaldusväärsus on väga oluline," ütles Rahvusliku Liikumise parlamendiliige Bruno Bilde. "Meil kandideeris väga vastuolulisi inimesi, mõned neist olid murettekitavad."

Vasak- ja tsentristlikud peavooluparteid on Rahvusliku Liikumise uue valitsuse moodustamise juurest kõrvale jätnud. Macron, kelle valitsus on endiselt hooldaja rollis, peab määrama kellegi valitsust moodustama, kuid kolme vähemusblokiga pole selget kandidaati.

Erimeelsused Uues Rahvarindes on nii suured, et nad pole veel liidris kokku leppinud. Uued pakkumised on tulnud Olivier Faure'ilt, 55-aastaselt sotsialistide juhilt, ja Clementine Autainilt, Alistamatu Prantsusmaa saadikult, kes on erakonnast lahku löönud.

Liidu mõõdukamal poolel tunnistasid sotsialistid, et töötava enamuse saavutamiseks on vajalik mingisugune koalitsioon Macroni tsentristliku blokiga, mida juhib tema Renessansi partei. Seda mõtet toetab Macron, kes näeb ette laiapõhjalist ühtsuse liitu, mis hõlmaks mõõdukaid konservatiive ja samuti vasaktsentriste.

See võimaldaks tal säilitada mõju valitsuse üle, selle asemel, et anda võim oma ametiaja viimaseks kolmeks aastaks opositsiooni enamusele. "Ükski kolmest juhtivast blokist ei saa üksi valitseda. Tsentristlik blokk on valmis rääkima kõigi peavoolu spektri liikmetega," ütles Macroni Renessansi partei juht ja tema välisminister Stephane Sejourne.

Uut valitsust ei ole oodata enne kahe nädala pärast avatavaid Pariisi olümpiamänge.