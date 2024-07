Euroopa Liidus kehtima hakanud digiteenuste määruse (DSA) alusel on Eestis see asutus, mis tegeleb suuri digiplatvorme puudutavate küsimustega, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ja see peaks aitama ka inimesi, kellel tekib mõne sotsiaalmeedia platvormiga erimeelsusi.