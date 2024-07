Neljapäev on soe, kuid hoovihma ja äikesega

Neljapäeva öö on Mandri-Eestis sajuta, saartel aga sajab hoovihma ja on äikest. Mandril puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 7, saartel ja läänerannikul 5 kuni 9, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 20 kraadi.

Ka hommik püsib mandril sajuta, saared on endiselt sajused. Puhub mõõdukas kagutuul, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on kuni 21 kraadi.

Ennelõunal on saartel ja Lääne-Eestis tugevaid sajuhoogusid ja äikest, Ida-Eestis on taevas vähese pilvisusega ja sajuta. Pärastlõunal liiguvad sajupilved ka mandri kesk- ja põhjaossa. Tuul puhub valdavalt kagust kuni 15, äikese ajal ka üle 20 meetri sekundis. Sooja on 24 kuni 30, saarte rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi.

Õhtul jõuab merelt saartele ja Lääne-Eestisse aga uus sajuala ja seda taas koos äikesega. Ida- Eestis püsib ilm sajuta. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul, Liivi lahe ümbruses muutlik tuul koos tugevate äikesega kaasnevate puhangutega. Õhusoe Lääne-Eestis küündib 24, Ida-Eestis 28 kraadini.

Reede öösel laieneb äikesevöönd üle maa ning sadu on kohati tugev. Sajab ka päeval ning pärastlõunal sadu lääne poolt alates hõreneb. Sooja on öösel 16 kuni 21, päeval 20 kuni 26 kraadi.

Laupäev tuleb peamiselt sajuta ja vaid kohatiste hoovihmadega ning tihedam vihmasadu jõuab saartele õhtuks. Öösel on sooja keskmiselt 14, päeval 25 kraadi.

Pühapäev on taas sajune ja sadu hõreneb õhtuks. Sooja on päeval kuni 27 kraadi. Esmaspäev tuleb pisut jahedam, kuid vähem sajune.