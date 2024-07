Reedel sajab paljudes kohtades hoovihma ja on äikest

Reede öö on Eestis pilves selgimistega. Hooti sajab äikesevihma ning kohati on sadu tugev. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Kuid äikese ajal võib tuuleiilide kiirus ulatuda ka üle 20 meetri sekundis. Öö on muidu võrdlemisi soe ehk õhutemperatuur jääb 16 ja 20 kraadi vahele.

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Mandri-Eestis sajab hoovihma ning võib tulla äikest. Lääne-Eestis on kohati ka udu. Puhub nõrk, iiliti mõõdukas läänekaare tuul ning õhusooja on 18 kuni 21 kraadi.

Ka päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu tugev. Pärastlõunal pilvisus järk-järgult hõreneb ning sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 20 kuni 26, rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Õhtuks taevas selgineb ning sadu karta pole. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 20 kuni 26 kraadi.

Nädalavahetus on vahelduva pilvisuse ning hoovihmadega. Tihedam sadu ühes äikeseohuga tabab Eestit ööl vastu pühapäeva. Uue nädala alguses pilvisus hõreneb. Kui esmaspäeval langeb kohati veel hoovihma, siis teisipäev tuleb juba olulise sajuta. Päevad on aga suviselt soojad ehk õhutemperatuur tõuseb ikka üle 20 kraadi.