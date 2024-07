ISW: Ukraina vasturünnakud avaldavad Vene vägedele survet

Ukraina sõjavägi üritab võtta lahinguväljal initsiatiivi piiratud ja lokaliseeritud vasturünnakutega taktikalisel tasemel, sest positsioonisõda rindejoonel on määramata ajaks lahtine, selgub USA sõjauuringute instituudi (ISW) raportist.

Analüütikud märgivad, et Lääne abivahendite jõudmine rindejoonele on võimaldanud Ukraina vägedel stabiliseerida kriitilisi piirkondi, ja Ukraina väed on alates 2024. aasta mai keskpaigast sooritanud taktikaliselt olulisi ja edukaid lokaliseeritud vasturünnakuid Põhja-Harkivi piirkonnas ja Kreminna suunas (Donetski-Luhanski piiri piirkonnas).

"Ukraina väed ei soorita veel vasturünnakuid ulatuses, mis on vajalik lahinguväljal initsiatiivi haaramiseks, kuid need Ukraina taktikalised vasturünnakud suurendavad kulusid, mida Vene väed peavad kandma oma aeglase ja vaevalise pealetungi jätkamiseks," ütlesid ISW eksperdid.

Näiteks tõi ISW välja, et Ukraina vasturünnakud Põhja-Harkivi piirkonnas on sundinud Vene vägesid valitud üksuseid ümber paigutama kohtadest, kus need tsentraliseeritud formatsiooni kohaselt peaksid teoreetiliselt olema.

ISW täheldas ka, et Venemaa paigutas juuni keskpaigas 810. merejalaväebrigaadi (Musta mere laevastik) ja 9. motoriseeritud laskurbrigaadi (1. Donetski Rahvavabariigi Armeekorpus) taktikalise grupi Põhja-Harkivi piirkonda, samal ajal kui teised 810. jalaväebrigaadi ja 9. motoriseeritud laskurbrigaadi üksused jäid vastavalt Krõnkõ (Hersoni piirkond) ja Toretski (Donetski piirkond) lähedusse, kus nad olid juba mõnda aega võidelnud.

Lisaks hindasid ISW eksperdid hiljuti, et Vene sõjaväe juhtkond eraldab ja paigutab Vene õhudessantvägede (VDV) üksuseid kogu rindejoonel — 106. VDV diviisi 137. VDV rügemendi üksused võitlevad väidetavalt Hersoni piirkonnas, samas kui teised rügemendi üksused võitlevad Siverski (Donetski piirkond) lähedal.

"Suurema formatsiooni üksuste hajutatud paigutamine on tugev näitaja, et Vene väed hakkavad tundma Ukraina vasturünnakute survet. Rindejoon ei ole nii staatiline, kui Putin seda hindab," seisab raportis.

ISW eksperdid lisasid, et Ukraina võimekus alustada võimsamaid ja organiseeritumaid vasturünnakuid sõltub jätkuvalt Lääne sõjalisest toetusest.