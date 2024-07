EKRE-st lahkunud Laneman liitus Reformierakonnaga

"Praegusel kahtlemata keerulisel ajastul on meie kõigi kohus vaadata, mida teha oma riigi heaks. Meie ühist Eestit saab kaitstuna hoida, toetades neid, kes rasketel aegadel on võtnud kanda valitsusvastutuse. Kriitikast olulisem on sisuline panustamine ja teod saavad sündida vaid osaluses. Just seetõttu otsustasingi liituda Reformierakonnaga," ütles Laneman, lisades, et peab oluliseks majanduse ja tööstuse suuremat osalust riigikaitses.

Riigikogus jätkab Laneman tööd riigikaitsekomisjoni liikmena.

Alar Laneman on 2023 valitud riigikogu XV koosseisu liige, erusõjaväelane (brigaadikindral), kes 18. novembrist 2020 kuni 26. jaanuarini 2021 oli Eesti siseminister. Aastatel 2019–2020 oli ta XIV riigikogu liige ja aastatel 2002–2007 Eesti kaitsejõudude peastaabi ülem.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni kuulub 37 saadikut. Lisaks saavad nad arvestada fraktsioonitu Maria Jufereva-Skuratovski häälega ja nüüd ka Lanemaniga. Seega on Reformierakonnal nüüd 39 saadikut.