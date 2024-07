Saksa minister: sisepõlemismootorite keelu säilitamine oleks valijate petmine

Euroopa Liidu sotsialistid kutsuvad komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit üles pidama kinni 2035. aastaks planeeritud uute bensiini- ja diiselmootoriga autode keelust. Saksamaa transpordiminister Volker Wissing hoiatas, et keelu tühistamata jätmine oleks valijate suur petmine.

Von der Leyen ja tema Euroopa Rahvapartei (EPP) peavad praegu läbirääkimisi poliitiliste gruppidega Euroopa Parlamendis, et tagada piisavalt hääli teiseks mandaadiks.

Läbirääkimiste käigus teatas sotsialistide ja demokraatide fraktsioon, et nende toetus sõltub 2035. aasta de facto uute bensiini- ja diiselautode keelu säilitamisest, teatas Euractiv teisipäeval.

"Kui von der Leyen toetab taas sisepõlemismootorite keelustamist, kaotab CDU kogu oma usaldusväärsuse," kirjutas liberaalse FDP transpordiminister Wissing X-is vastuseks sotsialistide teadaandele. "See oleks võrdne valijate meeletu petmisega. Tehti kindel lubadus sisepõlemismootorite keelu tühistamiseks" lisas ta.

Keeld võeti vastu eelmisel aastal EL-i roheleppe osana, kuid von der Leyeni CDU partei lubas oma valimiskampaania ajal keelu tühistada.

Von der Leyen on aga dilemma ees, kuna tal on vaja hääli oma parteilt, sotsialistidelt ja Wissingi Uuendatud Euroopa fraktsioonilt ja ilmselt ka rohelistelt.

Kuigi sotsialistid ja rohelised on keelu säilitamise poolt, on FDP sellele tugevalt vastu – hoolimata sellest, et enamus Uuendatud Euroopa fraktsioonist hääletas selle poolt.

Enne keelu vastuvõtmist sundis Wissingi partei, mis on osa Saksamaa valitsuskoalitsioonist, tegema lõplikusse dokumenti kohandusi, ähvardades viimasel hetkel Saksamaa valitsuse heakskiitu tagasi hoida.

Transpordiministri sekkumine suurendab survet von der Leyenile kõigilt pooltelt, eriti kuna tal on praegu vaja iga võimalikku häält.