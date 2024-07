Eesti Raudtee avas Tapal uue haldushoone

Uude haldushoonesse kolivad kõik Tapal asuvad Eesti Raudtee teenistused ja ametid, näiteks teeamet, elektrivõrkude amet, telekomi ja turvasüsteemide amet, liiklusteenistuse ja ohutusteenistuse töötajad.

"Tapa jaam on tänaseks läbinud suured ehitustööd, et kanda Eesti Raudtee taristu mõistes väga olulist rolli – peale kaubarongide sorteerimispargi on tegemist keskse vahejaamaga nii Tartu- kui ka Narva-suunalisele reisirongiliiklusele," ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

Uue haldushoone keskmeks saab olema keskne juhtimissüsteem (CCS), millega hakatakse juhtima piirkonna raudteeliiklust.

"Ligi 2500-ruutmeetrise brutopindalaga tsiviiltaristu ehitusprojekti teeb eriliseks keskse juhtimissüsteemi (CCS) ruum, mis on ka hoone süda ja kust hakatakse juhtima piirkondlikku raudteeliiklust," ütles hoone ehitanud Savekate OÜ tegevjuht Mikk Mändmets.

Ühes uute hoonete avamisega toimus Tapa raudteejaamas reedel avatud uste päev, kus külalised said tutvuda uue administratiivhoone, veduridepoo ja eritehnikaga.

Möödunud aastal sai Tapal valmis ka uus kaubarongide sorteerimispark.

Uue sorteerimispargi ja haldushoone ehitus maksis kokku ligi 25 miljonit eurot.