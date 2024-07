Laupäeva päev tuleb soe, õhtul võib tulla vihma

Laupäeval liigub kõrgrõhuala Läänemerelt üle Eesti itta ja suurem osa päevast on meil soe ja päikeseline. Samal ajal on Läänemere lõunaosas ootel järgmine madalrõhuala, mis liigub päeval piki merd põhja poole ja toob vihma Leetu ja Lätti. Õhtuks jõuab sadu Liivi lahele.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada vähest vihma ning paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 18 kraadi.

Hommik on sajuta ja kohati võib olla udu. Tuul on endiselt nõrk ja muutliku suunaga ja õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.

Päeval võib kohati sadada vähest vihma. Ennelõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 28, rannikul kuni 20 kraadi.

Õhtul on ilm mandril sajuta, Liivi lahel ja Saaremaal aga pilvisus tiheneb, sajab vihma ja võib olla äikest. Puhub nõrk idakaare tuul, Liivi lahe ümbruses iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on kuni 25 kraadi.

Pühapäeva öösel liiguvad vihmapilved koos äikesega saartelt üle maa kirde suunas ja sadu on kohati tugev. Ka päeval sajab mitmel pool hoovihma ning sadu hõreneb pärastlõunaks. Öösel on sooja 15 kuni 20, päeval 19 kuni 25 kraadi.

Ilm esmaspäeval ja teisipäeval tuleb kuivem ja hoovihma sajab vaid paiguti. Öine keskmine õhutemperatuur kõigub 13 ja 14 kraadi vahel, päevane 23 ja 25 kraadi vahel.

Kolmapäeva öö tuleb soe, aga vihmane ja äikeseline ning sadu levib üle maa. Päev on vihmane ja sadu kohati tugev. Sajud hõrenevad õhtuks ja seda lääne poolt alates.