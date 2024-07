Oluline laupäeval, 13. juulil kell 17.20:

- Budanov: Venemaa plaanib uuesti põhja poolt rünnata;

- Rostovi oblastis põles droonirünnakus süttinud naftabaas;

- Ukraina väitel lendas üks Venemaalt väljasaadetud kamikaze-droon Valgevenesse;

- USA arendab Ukraina jaoks uut kaugmaaraketti;

- Sikorski: Poola kaalub Vene rakettide allatulistamist Ukraina kohal;

- Ukraina: Vene võimudel on üha keerukam rahva eest sõjakaotusi varjata;

- Tšehhi organiseeritud mürsupartiid hakkavad Ukrainasse jõudma;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit.

Budanov: Venemaa plaanib uuesti põhja poolt rünnata

Venemaa ründab peagi Ukrainat taas põhjast, ütles Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov intervjuus väljaandele NV.

Budanov ei soovinud täpsustada, kas ta mõtleb põhja all Sumõ või Tšernihivi oblastit, sest ei taha enda sõnul paanikat tekitada.

"Kui ma vastaksin sellele küsimusele, tekitame me paanikat. Ütleme nii, et on probleemid, ja need kipuvad hullemaks minema," lausus ta.

"Tegu ei ole katastroofiga, aga probleemidest mööda vaadata ei saa. Ma olen juba varem lääne ajakirjandusele öelnud: paraku ei ole mul tänavu eriti häid uudiseid," lisas Budanov.

Rostovi oblastis põles droonirünnakus süttinud naftabaas

Venemaa edelaosas asuvas Rostovi oblastis süttis ööl vastu laupäeva eeldatava Ukraina droonirünnaku järel naftabaas.

"Umbes kell neli süttis droonirünnaku tagajärjel Tsimljanski rajoonis asuv naftabaas. Esialgsetel andmetel hukkunuid ega vigastatuid ei ole. Põlengule omistati kolmas raskusaste, koha peal töötavad tuletõrjujad," kirjutas Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Põlengut saabus kustutama 49 tuletõrjujat koos 14 erineva tehnikavahendiga.

Ennelõunal teatas Golubev, et tulekahju suudeti kustutada ning sellesse oli kaasatud ka tuletõrjerong

Kokku põles umbes 200 ruutmeetrit ning tulekahju kestis tema sõnul kuus tundi.

Vene tuletõrjujad juuni keskel Rostovi oblastis droonirünnakus tabamuse saanud naftabaasi kustutamas. Autor/allikas: SCANPIX / TT NYHETSBYRÃ N

Sikorski: Poola kaalub Vene rakettide allatulistamist Ukraina kohal

Poola kaalub Ukraina ettepanekut lasta alla Vene raketid, mis lendavad Poola suunas, kuid on Ukraina õhuruumis, ütles Poola välisminister Radoslaw Sikorski.

Pool kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oli päev varem öelnud, et Poola ei hakka rakette alla laskma ilma NATO otsuseta.

Ettepanek õhuruumis olevaid rakette alla lasta on kirjas Ukraina ja Poola vahel juunis sõlmitud julgeolekuleppes.

"Praegu on see veel idee. Kokkuleppes öeldi, et me kaalume seda ideed," lausus Sikorski.

USA arendab Ukraina jaoks uut kaugmaaraketti

USA on arendamas spetsiaalselt Ukraina õhuväele mõeldud raketti, mille laskeulatus on ligikaudu 460 kilomeetrit.

Praeguseks on välja saadetud info raketi kohta võimalikele tootjatele ning raketi tootmine peaks algama mitte hiljem kui kaks aastat peale lepingu sõlmimist. Rakette peaks toodetama kuni tuhat aastas.

Ukraina väitel ründas üks Vene kamikaze-droon Valgevenesse

Ukraina õhutõrje lasi laupäeva õhtul viiest Venemaalt väljasaadetud kamikaze-droonis neli alla, aga viies lendas Valgevenesse.

Ukraina õhuväe ülem, kindralleitnant Nikolai Oleštšuk teatas sotsiaalmeediakanalis Telegram, et ööl vastu laupäeva lasi Venemaa Primorsko-Ahtarskist välja viis drooni "Shahed-131/136". Neli drooni tulistasid alla Ukraina õhukaitse mobiilsete tulegruppide üksused Donetski ja Harkovi oblastis, aga viies droon lahkus Ukraina õhuruumist Valgevene Gomeli oblasti suunas.

Üks Shahed-tüüpi kamikaze-droonidest, mille Venemaa Föderatsioon neljapäeva, 11. juuli õhtul Ukraina suunas välja lasi, lendas samuti Valgevenesse ja viibis selle õhuruumis vähemalt tund aega.

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse andmetel valmistuvad Valgevene julgeolekuorganid Ukraina piiritsoonis läbi viima niinimetatud valelipuoperatsioone, milles korraldavad provokatsioone, mida püüavad hiljem Ukrainale omistada.

Ukraina: Vene võimudel on üha keerukam rahva eest sõjakaotusi varjata

Venemaa võimude jaoks on muutumas üha keerulisemaks ülesandeks varjata kodumaise publiku eest teavet Ukraina-vastase sõja tegelike kaotuste kohta ning leida ressursse agressiooni jätkamiseks, tõdes Ukraina sõjaväeluure laupäeval avaldatud raportis.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi (GUR) hinnangul on Ukrainas vallandatud sõda muutumas Venemaa regioonides üha ärritavamaks teguriks.

Vene propaganda sõjakajastus põhjustab elanikkonnas pigem rahulolematust ja väsimust kui elevust või entusiasmi nagu see oli sissetungi alguses, hindas GUR.

"Selliste muudatuste üheks põhjuseks on ametliku sõjakajastuse mittevastavus tegelikule olukorrale kohapeal: hukkunute arvu on üha raskem varjata ning sõjategevuse jätkamiseks on ressursid lõppemas, millest annab tunnistust eelkõige Moskva aktiivne ettevalmistus oma ajaloo rekordiliseks maksutõusuks," seisab raportis.

Tšehhi organiseeritud mürsupartiid hakkavad Ukrainasse jõudma

Tšehhi president Petr Pavel teatas reedel, et tema riik saadab juulis ja augustis Ukrainale 50 000 mürsku, aga alates septembrist hakkab Ukraina saama 80 000 – 100 000 mürsku kuus.

Mürsud saadetakse Ukrainale algatuse raames, millega Tšehhi lubas maailma riikidest leida vajalikku suurtükiväe laskemoona Ukrainale Vene agressiooni tõrjumiseks ja veel sel aastal tarnida 500 000 mürsku.

Pavel teatas veebruaris, et Tšehhi on leidnud väljastpoolt Euroopat 500 000 155-millimeetrist ja 300 000 122-millimeetrist mürsku, mis oleks võimalik ära osta ja saata Ukrainale, kui selleks saadakse kokku vajalik raha.

Märtsi lõpus teatas Tšehhi välisminister Jan Lipavsky, et algatusega on ühinenud nii palju riike, et Ukrainale oleks võimalik soetada umbes 1,5 miljonit mürsku.

Juuni lõpus ütles Tšehhi peaminister Petr Fiala, et esimena mürsusaadetis on jõudnud Ukrainasse.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 557 770 (võrdlus eelmise päevaga +1120);

- tankid 8199 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 15 779 (+24);

- suurtükisüsteemid 15 216 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1119 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 889 (+1);

- lennukid 361 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 069 (+34);

- tiibraketid 2397 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 20 461 (+52);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2556 (+13).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.