Tallinnas toimus punnvõrride kaheksatunnine kestvussõit

Nõukogude ajall Riia tehases toodetud mopeed ehk punnvõrr Riga oli pea iga toonase poisikese unistus. Laupäeva keskpäeval anti Pirita velodroomil start 25 sellisele rohkem või vähem originaalilähedasele kaherattalisele.

"Rajal on Riia punnvõrrid nõukaaegsed, sõidavad kolmes klassis – retro, originaal ja vaba klassis, millel igaühel on erinevad tingimused. Vabaklassis on lubatud pea kõik, ainult mootor peab olema originaal. Retroklassis sõidavad need võrrid, mis on võetud kuuri alt ja on tööle aetud," rääkis korraldaja Tambet Parm.

Iga ratta juurde kuulus neljaliikmeline meeskond ning sõitjate vahetamisega kestis kestvussõit kaheksa tundi.

"Eesmärk on murda müüt punnvõrride olematust töökindlusest. Mehhaanikud saavad timmida-tuunida, proovida erinevaid lahendusi, kuidas sõita kiiremini, kuidas pidada vastu see kaheksa tundi," ütles Parm.

Teedel ja tänavatel näeb tänapäeval punnvõrre harva, kuid vahel trehvab.

"Saab küll (punnvõrri) kasutada, mul on kaks tükki arvel. Ühega käisin vahepeal tööl ja linna peal niisama pullimas. Nüüd on mul teise raamiga, pean hakkama jälle ümber tegema registreerimist," ütles võistlusel osalenud Alar Ubar.

"Vaadatakse järele; vahepeal, kui kinni pean kuskil poes, tahetakse pilti teha," lisas ta.

Kui paljud keskealised härrasmehed soetavad endale tänapäeval ringi kimamiseks mootorratta, siis punnvõrr on ikka hoopis teine tase. Kiirus on veidi väiksem, aga lärm vähemalt sama kõva.