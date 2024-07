Opositsiooni hinnangul uus valitsus suuri muudatusi tee

Kolme erakonna – Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide – koalitsioonikõnelused on kestnud nädal aega. Keskerakonna juhatuse liige Andrei Korobeinik nimetab kõige keerulisemaks teemaks rahandust ning tema sõnul on otsused Reformierakonna nägu.

"Kahjuks endiselt ei ole teemaks pangamaks, ei ole maksuküür teemaks. Ja selles mõttes meil on kahju, et teised erakonnad, kes praegu võiksid leida võimalust suuremat partnerit survestada, seda ei kasuta," lausus Korobeinik.

Isamaa aseesimees Riina Solman ütles, et suuri muudatusi võrreldes eelmise valitsusega näha ei ole.

"Nüüd räägitakse riigikaitsemaksust selle asemel, et poole miljardi suurune tulumaksureform ära jätta. Isamaa lahendus on olnud riigi võlakirjad. Inimestel on pangakontodel väga palju hoiuseid ja inimesed saaksid seeläbi tulu teenida ja panustada riigikaitsesse. Võimalusi on ka teisi kui maksutõusud," lausus Solman.

EKRE aseesimees Mart Helme sõnul on kõrvaltvaatajana läbirääkimistel tunda määramatust.

"Tõenäoliselt ollakse üsna nõutud, kuidas riigi rahanduse olukorda parandada ja kuidas ikkagi viia kokku otsad niimoodi, et kõik need tohutud fanfaaride saatel räägitavad jutud Ukraina abistamisest ja kaitsekuludest ja julgeolekust ikkagi reaalsusega kokku klapitada," lausus Helme.

Praegu peavad konsultatsioone kolm erakonda, kuid Helme hinnangul moodustavad valitsuse kaks erakonda: Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Helme ütles, et nii Reformierakonna kui ka sotside read on täienenud teistest erakondadest lahkunutega.

"Tõenäoliselt on ainult aja küsimus, millal on võimalik teha tugeval baasil olevat kahe erakonna valitsust. See on siis Reformierakond ja sotsid," märkis ta.

Korobeiniku arvates koalitsioon ei muutu. "Kõrvalt vaadates tundub, et Reformierakonna jaoks on mugav hoida olemasolevaid partnereid," ütles ta.

Toompea kuluaarides räägitakse ka sellest, et juhul kui praegused läbirääkimised ei õnnestu, siis oleks Isamaa valmis kas Eesti 200 või sotside asemel koalitsiooni minema.

"Eks Isamaa kohta teavad teised alati rohkem kui meie ise. Meie kindlasti sellisel juhul, kui sellist poliitikat, inimeste kurnamist maksutõusudega, jätkatakse ja ja mõistlikuks poliitikaks kellelgi aru ei ole. Siis Isamaa sellist asja toetada ei saa," lausus Solman.