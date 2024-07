Saaremaal ja Muhumaal on sel suvel avatud pea kümmekond uut restorani

Saaremaal-Muhumaal on tänavune turismisuvi erilisem seetõttu, et restoraniäriga on sellel aastal julgenud alustada ligi kümmekond uut tegijat. Ja enamus neist Kuressaarest kaugemal.

Saaremaal on kätte jõudnud see periood, kus näiteks Kuressaare kesklinnas on keeruline lausa teist saarlast märgata, sest turistid on kohal. Ja loomulikult on see aasta oodatuim periood ettevõtlusele. Tänavuse hooaja üheks eripäraks on kindlasti rikkalikum söögikohtade valik nii Saaremaal kui ka Muhus. Mõned on tulnudki tööd tegema kolmeks kuuks, mõned loodavad jääda

"Siin varem oli väike sadamapubi, aga nüüd mõtlesime, et teeme ägeda kalaresto ja baari. See on nelja kuu projekt," ütles Lõunaranna sadamarestorani direktor Mikk Mägus.

Kilomeetrite kaugusel suurest maanteest küll, aga ikka tullakse – ja mõnikord ületab nõudlus pakutavad võimalused.

"Tulin restorani ja spetsiaalselt kala sööma. Ma tahtsin teada, kas Muhu kala ikka maitseb teistmoodi kui Saaremaa kala," ütles Irja.

Kuressaarest 40 kilomeetri kaugusel Pangal on sellel suvel taas restoran lahti. Uued ettevõtjad kolisid sinna ise ka elama ja ütlevad, et ei pelga ka sügist ja talve.

"Kohe on ka september käes? Mis siis, mis see muudab. Meie jääme ka talveks lahti, kuna me hakkame siin oma liha tootma, majoneese tootma. Restoran hakkab ka laienema," lausus restorani Kliff perenaine Silja Vipre.

Ja toidu pärast ei peatu mitte ainult turistid, vaid ka saarlased ise sõidavad maha õhtusöögi nimel kümneid kilomeetreid.

"Ümber Saaremaa on väga paljud inimesed samamoodi teinud. Me oleme teinudki väikese traditsiooni, et iga nädal paaris erinevas kohas Kuressaarest väljas käia. Väga lahe on näha, et inimesed on tegusad ja teevad erinevaid asju. Ja Saaremaal suvel elu käib," lausus Raigo.

Aga isegi 13 aastat Kuressaare kuursaalis restorani pidanud tuntud kokk Toomas Leedu paneb sügisel oma restoranil taas uksed kinni ja lubab kevadel jälle lahti teha .

"Nad võivad kangutada, vastuvoolu ujuda. Aga me panime numbrid Excelisse ja mina joonlauaga ei vaidleks," ütles Leedu.

Ja eks selge on ka see, et tibusid saab lugeda alles sügisel, kas kõigile uutele tulijatele ja pikalt tegijatele talverasva kogunes.