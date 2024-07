Opositsioon pole siiani riigikogu aseesimehe kandidaadis kokku leppinud

Esimese aseesimehe koht kuulub koalitsioonile ja siin kahtlusi ei ole.

"Koalitsioonis on kokku lepitud, et koalitsioon toetab Toomas Kivimäge. Toomas on väga hästi hakkama saanud riigikogu juhtides. Teine aseesimees on opositsiooni kokku leppida," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo.

Salajasel hääletusel valitakse korraga kaks aseesimeest. EKRE esitab aseesimehe kohale Arvo Alleri kandidatuuri, kes kandideeris ka eelmisel korral, kuid jäi Jüri Ratasele alla.

"Ma usun, et Keskerakond toetab meie kandidaati. Meie (erakonnast) ärajooksikud ja väljavisatud kindlasti ei toeta. Kui me numbreid kokku lööme, siis Isamaa kandidaadil ilma koalitsioonisaadikute toetuseta šanssi ei ole," lausus EKRE fraktsiooni liige Mart Helme.

Rahvuslaste ja konservatiivide (ERK) juht Henn Põlluaas ütles, et uue erakonnaga liitunud endised EKRE-lased Arvo Alleri kandidatuuri ei toeta.

"Meie poole on pöördunud Keskerakond enda kandidaadi toetuseks, Isamaa on pöördunud. EKRE ei ole pöördunud. Sellest paistab, et nemad meie toetust ei soovi," nentis ERK-i esimees Henn Põlluaas.

Keskerakonnal on mitu võimalust – kas seada üles oma kandidaat, toetada näiteks EKRE kandidaati või jätta hääletamata. Andrei Korobeinik ütles, et hea, kui opositsioon leiaks ühise kandidaadi

"Meil on soov, et opositsiooni kandidaat oleks valitud opositsiooni poolt ilma koalitsiooni häälteta. Teame seda matemaatikat, mis annab selle tulemuse, see ei sõltu meist, vaid sõltub Reformierakonnast," lausus Korobeinik.

Keldo ütles, et opositsiooni kandidaadid koalitsioonist toetust ei saa.

"Kui sealt tuleb rohkem kui üks kandidaat, siis opositsioon peab suutma ise kokku leppida, keda nad toetavad, keda mitte. Koalitsioon läheb ühel meelel toetama Toomas Kivimäge," lausus ta.

Tõenäoliselt paneb oma kandidaadi välja ka Isamaa. Isamaa aseesimehe Riina Solmani sõnul konsultatsioonid veel kestavad.

"Loomulikult on meil väga palju häid kandidaate pakkuda ka sel korral riigikogu aseesimehe kohale, kes oleksid väga väärikad ja tasakaalukad seda tööd tegema," ütles Solman.

Tõenäoliseks Isamaa kandidaadiks peetakse Urmas Reinsalu, aga on räägitud ka Helir-Valdor Seederist. Kui Keskerakond toetab Arvo Allerit siis võiks ta saada 17–18 häält. Isamaa koos võimalike toetajatega aknaaluste ridadest 15–16 häält.

Hääletamine on salajane ning lõplikud otsused langetatakse esmaspäeva hommikul.