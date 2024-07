Oluline esmaspäeval, 15. juulil kell 7.30:

- Donetskis asuvas Toretskis lähevad lahingud üha ägedamaks;

- Venemaa teatas, et droon tabas Lipetski oblastis asuvat elektrijaama;

- Stoltenberg kommenteeris Poola ideed Ukraina abistamiseks sõjas

Donetskis asuvas Toretskis lähevad lahingud üha ägedamaks

Donetski oblastis asuvas Toretski linnas käivad ägedad lahingud ning Kiievi teatel on olukord linnas pingeline.

Ukraina peastaap teatas, et olukord Toretski sektoris on pingeline. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et Toretski ja Pokrovski lähedal käivad ägedad lahingud ning rindejoon on läinud pikemaks. Lahingud käivad ka New Yorki (Toretskist lõunas) nimelise asula lähistel.

Ka mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Meedias levivad ka väited, et Moskva paiskas Toretski rindelõigule üksused, mis olid varem strateegilises reservis ja seetõttu pole nendel üksustel ka korralikku varustust.

Venemaa teatas, et droon tabas Lipetski oblastis asuvat elektrijaama

Venemaal asuva Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov teatas teisipäeval, et droon tabas Stanovljanski piirkonnas asuvat elektrijaama. Kohapeal tegutsevad päästetöötajad, Artamonov väitis samas, et elektrijaam jätkab tööd, vahendas The Kyiv Independent.

Stoltenberg kommenteeris Poola ideed Ukraina abistamiseks sõjas

Sõjaline liit NATO toetab Ukrainat relvadega, kuid ei kavatse ületada niiöelda punast joont Ukraina sõjas Venemaaga. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles seda telesaates, kui kommenteeris Poola võimekust Ukraina territooriumi kohal rakette alla tulistada.

"NATO toetab Ukrainat kindlalt ja oleme nüüd oma toetust suurendanud eelkõige erinevate õhutõrjesüsteemide kaudu. Loomulikult on samuti hävitajad F-16 selles kontekstis oluline. Samuti raketisüsteemid Patriot ja NASAMS," rääkis Stoltenberg.

Vastates küsimusele Poola võimekuse kohta Ukraina territooriumi kohal Vene rakette alla tulistada, sõnas Stoltenberg, et NATO ei ületa seda punast joont.

"NATO poliitika on muutumatu - me ei osale selles konfliktis ja me ei saa selle osaks. Me toetame Ukrainat Venemaa lennukite hävitamisel, kuid NATO ei osale otseselt," rõhutas peasekretär.

Poola peaminister Donald Tusk teatas nädal tagasi, et kavatseb NATO raames pidada oma liitlastega läbirääkimisi võimaluse üle tulistada Ukraina kohal alla Poola suunas lendavaid Vene rakette.