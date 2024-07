Indrek Tarand alustas tööd riigikogu esimehe abina

Endine eurosaadik ja viimastel eurovalimistel erakonna Eesti 200 ankrumees olnud Indrek Tarand kinnitas ERR-ile, et töötab alates 10. juulist riigikogu esimehe Lauri Hussari (Eesti 200) abina.

Tarand rääkis, et tööpakkumise tegi talle Hussar ning et ta võttis pakkumise vastu, kuna see tundus talle huvitav. "Parlamentarism läheb mulle korda, sest see on põhiseaduslik," lisas ta.

Tarand märkis, et töötab uuel ametikohal 0,7 töökoormusega ning jätkab samal ajal ka koolis ajalooõpetajana osalise koormusega töötamist.

Uue ametikoha palganumbrit Tarand ei avaldanud, kuna väitis, et ei tea seda isegi. "Ei ole jõudnud veel tutvuda," lausus ta.

1. aprilli seisuga oli riigikogu esimehe abi palk 2000 eurot. Koefitsiendiga 0,7 korrutades oleks palk 1400 eurot.

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideeris Tarand erakonna Eesti 200 nimekirja ankrumehena. Ta kogus 2256 häält ega osutunud valituks.