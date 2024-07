Vaatamata heitlikule kevadele on tänavu põldudel hea kurgisaak

Kui kurgipõllu suurus on neli hektarit nagu Võhma külje all Luige talus, vajatakse kõvasti tööjõudu – ainuüksi kurgikoristamise kombaini käigus hoidmiseks on vaja 15 paari töökäsi.

"Kurgikorjet me alustasime põhimõtteliselt jaanipäeva paiku ja see oli natukene varajasem kui lootsime. Praegu on hea korje, praegu on päris hästi, aga pikk maa on veel minna – paar kuud veel oleks vaja korjata ja seni võib kõike juhtuda," rääkis Luige talu peremees Tarmo Pärn.

Kogu saagi kättesaamiseks tuleb 15 kuni 16 korda inimesed põllule saata, muidu kasvab kurk üle. Saagi müüb Luige talu Orkla Põltsamaa tehasele.

"Kurgi korjamine on käsitöö ja kui see tuleb väga äkki, siis on väga raske inimesi leida nii kiiresti kui vaja oleks," ütles Luige talu perenaine Kairi Säga-Pärn, kelle sõnul oli tänavu tööjõu leidmine keeruline.

Luige talus on kurgikorjajaid nii Eestist kui ka Ukrainast.

Luige köögiviljakasvatustalu kurgisaak. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Orkla Põltsamaa tehases pannakse tänavu purki 1500 tonni kurki. Töö käib kahes vahetuses.

"Kurki tuleb hästi. Kevade poole olid mõned ehmatused ilmaga, aga tegelikult kurk on meile kohale saabunud nädal varem kui tavaliselt," ütles Orkla Põltsamaa tehase valmistoidu üksuse juht Inga Vadi.

Põltsamaa toidutehas palkas köögiviljahooaja tipuks appi 120 lisatöötajat.

"Väga kerge ei ole (töötajaid leida), aga meil on põhikontingent ka, kes käivad igal aastal kurgihooajal tööl siin ja tulevad ikka ja jälle," ütles Vadi.