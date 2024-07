Lähipäevad on südasuvise soojaga

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on udu. Mandril puhub muutliku suunaga tuul, saartel lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.

Õhtul jääb pilvi vähemaks ja ilm on peamiselt sajuta. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 25 kraadi.

Kolmapäeva hommikul jõuavad Lääne-Eestisse intensiivsed vihmahood ja liiguvad päeval üle maa aeglaselt ida suunas. Sadu saadavad mitmel pool äike ja tugevad tuulepuhangud. Öösel on sooja 16 kuni 21, päeval 20 kuni 25, ida pool enne sadu kuni 28 kraadi.

Neljapäeva öösel jagub veel vihmahooge ja äikest Ida-Eestisse. Päeval liiguvad juba uued sajuhood läänest itta. Sooja on öösel 13 kuni 18, päeval 19 kuni 24 kraadi.

Reede ja laupäev toovad vihmahooge juurde, õhk püsib mõõdukalt soe.