Sõja 874. päev: USA ei luba rünnata sihtmärke sügavamal Venemaa sees

Oluline teisipäeval, 16. juulil kell 20.10:

Venemaa piirab ligipääsu 14 piirikülale

Venemaa piirab pideva pommitamise tõttu ligipääsu 14 Belgorodi oblasti piirikülale, ütles teisipäeval kohalik kuberner.

"Alates 23. juulist piirame ligipääsu 14 asulale, kus operatiivolukord on äärmiselt raske," kirjutas kuberner Vjatšeslav Gladkov sotsiaalmeedias ja lisas, et püsti pannake kontrollpunktid ning läbi lastakse ainult kuulivestide ja kiivritega täiskasvanud mehi, kes liiguvad soomukites.

Gladkovi sõnul turvab sõjavägi kohalike elanike kodusid. Ta ei täpsustanud, kui kaua meede kestab, kuid ütles, et kõnealustest asulatest lahkunutele makstakse toetust eluaseme üürimiseks mujal.

Venemaa režiimi liider Vladimir Putin teatas maikuus pealetungist Ukraina Harkivi oblastile, mille eesmärk olevat puhverala loomine Belgogradi kaitsmiseks pideva pommitamise eest.

Oblastit tabavad sageli Ukraina mürsud ja droonid.

Ukraina ja Tšehhi ettevõte ehitavad koos Ukrainasse laskemoonatehase

Ukraina riiklik ettevõte Ukroboronservice ja Tšehhi relvatootja Sellier & Bellot kavatsevad koos ehitada Ukrainasse laskemoonatehase, ütles Ukraina peaminister Denõss Šmõhal teisipäeval.

Koostöökokkulepe allkirjastati Prahas Šmõhali visiidi käigus. Šmõhal ei avaldanud leppe kohta täiendavat informatsiooni.

Šmõhali sõnul on Ukraina valitsusdelegatsiooni Praha-visiidi peamine eesmärk kaitse- ja sõjalis-tehnilise koostöö tugevdamine Tšehhiga.

"Tulime Prahasse suure ambitsioonikate eesmärkidega meeskonnaga. Esimene ülesanne on tugevdada meie kaitse- ja sõjalis-tehnilise koostöö aluseid, sealhulgas luua ühine relvatööstus," ütles ta.

Peaministri sõnul on läbirääkimiste teiseks ülesandeks koordineerida jõupingutusi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski rahuvalemi elluviimiseks.

Kolmas teema on Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevdamine ja Venemaa vara võõrandamise protsessi hõlbustamine.

"Neljandaks ülesandeks on leppida kokku konkreetsete taristu- ja energiaprojektide elluviimises ning luua tingimused Tšehhi investeeringute kaasamiseks Ukraina projektidesse, eelkõige tegelikku sektorisse, transpordi-, logistika- ja taastamisprojektidesse," lisas Šmõhal.

Tšehhi peaministri Petr Fiala sõnul sõlmitakse valitsuste vaheliste konsultatsioonide tulemuste põhjal Ukraina ja Tšehhi siseministeeriumi vahel koostööleping, viis memorandumit sellistes valdkondades nagu kosmosetööstus, energeetika, haridus ja teadus ning kaks lepingut sõlmivad riikide relvatööstuse esindajad.

Ukraina ülemkohtunik: mullu mõisteti süüdi 1500 väejooksikut

Ukrainas oli eelmisel aastal sõjaväelaste seas kõige levinum kuritegu omavoliline lahkumine väeosast. Selle eest mõisteti süüdi 1577 sõjaväelast, ütles ülemkohtu esimees Stanislav Kravtšenko, viidates kohtuameti statistikale.

"Vaatame tänaseid ülemkohtu statistika avalikke andmeid. 2023. aastal mõisteti väeosa omavolilises hülgamises süüdi 1577 sõjaväelast, kellest 30 olid naised. Statistika andmetel on see levinuim kuritegu, sest see moodustab 61 protsenti kõigist sõjaväelistes kuritegudes süüdi mõistetutest," ütles Kravtšenko usutluses Interfaxile.

Tema sõnul mõisteti sõjaväe vara kaotamise eest süüdi 37 ja relvade käsitsemise reeglite rikkumise eest 35 inimest.

Ajateenistusest kõrvalehoidmiseks enda vigastamise eest sai süüdistuse 32 inimest.

"Üldiselt oli riigi statistika andmete kohaselt 2023. aastal sõjakuritegudes süüdi mõistetud inimesi oluliselt rohkem kui 2022. aastal – vastavalt 2585 inimest ja 1490 inimest. Jutt on juba jõustunud otsustest," märkis ülemkohtu esimees.

USA ei luba rünnakuid sügavamal Venemaal sõja laienemise kartuses

USA ei luba Ukrainal rünnata kaugmaarakettidega ATACMS Vene sõjaväelennuvälju ja sihtmärke sügavamal Venemaa sees, et sõda ei läheks Ukraina piiridest kaugemale, ütles esmaspäeval Pentagoni kõneisik kindralmajor Patrick Ryder.

Ryder rõhutas, et USA andis hiljuti loa kasutada Ühendriikide laskemoona, et tabada sihtmärke Venemaal piki Ukraina piiri ning seda vastuseks Venemaa rünnakutele ja ähvardustele.

"See hõlmab juhtumeid, kus venelased koondavad vägesid, kasutavad suurtükiväge või korraldavad õhulööke piiri tagant," ütles Ryder.

Kindral lisas, et kaugmaarünnakute poliitika jääb muutumatuks.

Sõjaväeametniku sõnul püüab Washington vältida soovimatuid tagajärgi ja eskaleerumist, mis võib konflikti laiendada väljapoole Ukraina piire.

Ryder toonitas samas, et USA jätkab tihedat koostööd Ukrainaga, et riigil oleks kõik vajalik oma suveräänse territooriumi ja rahva kaitsmiseks.

Kindral keeldus vastamast küsimustele president Joe Bideni lubatud viie Patrioti õhutõrjesüsteemi kasutuselevõtu ajakava kohta. Ryder ütles vaid, et need süsteemid paigutatakse Ukrainasse integreeritud õhutõrjevõrgustiku loomiseks.

Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Kupjanski ja Kreminna liinil asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene väed pole siiski seal palju edasi liikunud. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Makijivka (Kreminnast loodes) lähistel. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Lahingud jätkuvad ka Tšassiv Jari suunal, piirkonnas tegutsevad endiselt ka Vene õhudessantväelased (VDV). Sel rindelõigul pole aga suuremaid muutusi toimunud.

Nii Vene kui ka Ukraina väed suutsid aga edasi liikuda Toretski suunal. 14. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed vallutasid tagasi mõned positsioonid, mis asuvad New Yorgi nimelise asula (Toretskist lõunas) lähistel. 15. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Pivnitšne ( Toretskist idas) lähistel.

Vene väed liikusid veidi edasi ka Avdijivka suunal, seda kinnitavad ka 15. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Andriy Andriyenko

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 561 400 (võrdlus eelmise päevaga +1110);

- tankid 8227 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 15 862 (+36);

- suurtükisüsteemid 15 368 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1119 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 892 (+2);

- lennukid 361 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 193 (+45);

- tiibraketid 2398 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 20 680 (+57);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2577 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.