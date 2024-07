USA ei luba Ukrainal rünnata kaugmaarakettidega ATACMS Vene sõjaväelennuvälju ja sihtmärke sügavamal Venemaa sees, et sõda ei läheks Ukraina piiridest kaugemale, ütles esmaspäeval Pentagoni kõneisik kindralmajor Patrick Ryder.

- USA ei luba rünnakuid sügavamal Venemaal sõja laienemise kartuses;

- Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud.

Ryder rõhutas, et USA andis hiljuti loa kasutada Ühendriikide laskemoona, et tabada sihtmärke Venemaal piki Ukraina piiri ning seda vastuseks Venemaa rünnakutele ja ähvardustele.

"See hõlmab juhtumeid, kus venelased koondavad vägesid, kasutavad suurtükiväge või korraldavad õhulööke piiri tagant," ütles Ryder.

Kindral lisas, et kaugmaarünnakute poliitika jääb muutumatuks.

Sõjaväeametniku sõnul püüab Washington vältida soovimatuid tagajärgi ja eskaleerumist, mis võib konflikti laiendada väljapoole Ukraina piire.

Ryder toonitas samas, et USA jätkab tihedat koostööd Ukrainaga, et riigil oleks kõik vajalik oma suveräänse territooriumi ja rahva kaitsmiseks.

Kindral keeldus vastamast küsimustele president Joe Bideni lubatud viie Patrioti õhutõrjesüsteemi kasutuselevõtu ajakava kohta. Ryder ütles vaid, et need süsteemid paigutatakse Ukrainasse integreeritud õhutõrjevõrgustiku loomiseks.

Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Kupjanski ja Kreminna liinil asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene väed pole siiski seal palju edasi liikunud. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Makijivka (Kreminnast loodes) lähistel. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Lahingud jätkuvad ka Tšassiv Jari suunal, piirkonnas tegutsevad endiselt ka Vene õhudessantväelased (VDV). Sel rindelõigul pole aga suuremaid muutusi toimunud.

Nii Vene kui ka Ukraina väed suutsid aga edasi liikuda Toretski suunal. 14. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed vallutasid tagasi mõned positsioonid, mis asuvad New Yorgi nimelise asula (Toretskist lõunas) lähistel. 15. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Pivnitšne ( Toretskist idas) lähistel.

Vene väed liikusid veidi edasi ka Avdijivka suunal, seda kinnitavad ka 15. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.