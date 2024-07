FBI muukis Trumpi tulistaja telefoni lahti

Crooks haavas kampaaniaüritusel Pennsylvanias laval olnud Trumpi ning juhtunut hakkas seejärel uurima FBI.

FBI võttis nüüd luubi alla Crooksile kuulunud elektroonilised seadmed. FBI kuulab üle ka tunnistajaid, kes osalesid Trumpi rahvaüritusel. Agentuur siiski teatas, et uurimine on alles algusjärgus, vahendas Financial Times.

Crooksi tegutsemise motiiv pole jätkuvalt teada. Ka tema telefonis pole viiteid, mis heidaksid asjale valgust. FBI vaatas Crooksi telefonis olevaid andmeid ega leidnud sealt midagi, mis seletaks, miks ta ronis katusele ja siis endise presidendi pihta tulistas.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et kuigi Crooks oli kõigest 20-aastane, ei jätnud ta sellest hoolimata maha kuigi suurt digitaalset jalajälge. Ta pole teinud avalikke postitusi sotsiaalmeediasse ega loonud internetis sidemeid eakaaslastega.

Crooks tundis väidetavalt huvi ajaloo ja ühiskonna vastu, kuid koolikaaslaste sõnul polnud ta poliitiliselt kuigi aktiivne. Klassikaaslaste teatel oli Crooks üksildane noormees, keda keskkoolis kiusati. Ligi aasta aega oli ta ka kohaliku laskeklubi liige.

Crooksi naaber ütles esmaspäeval, et tema lapsed mängisid kunagi Crooksiga koos. Naabri sõnul oli Crooks viisakas laps.

"Ta oli vaikne, ehk natukene teistsugune, kuid paljud lapsed on sellised," rääkis naaber.